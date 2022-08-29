Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Про це у своєму твіттері повідомив керівник делегації та Генеральний директор агенції Рафаель Гроссі.

Хто у складі комісії, яка інспектуватиме найбільшу атомну станцію Європи, і яка до нині захоплена російськими військовими? І яка мета місії? Розповість Ольга Жидецька.

Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Про це сьогодні повідомив Рафаель Гроссі - гендиректор Міжнародної агенції з атомної енергетики та очільник делегації.

Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС пізніше цього тижня.

У МАГАТЕ деталей поки не розголошують. Лише зазначають, що проводять консультації. В українському уряді метою місії називають - контроль ситуації на станції та вжиття необхідних заходів для убезпечення Європи та всього світу від ядерної катастрофи. На думку енергетичних експертів, фахівці мають перевірити стан аварійних систем, а також запасів палива.

Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ:

Ми повинні точно визначити умови місії, що ми будемо там робити з моїми експертами, коли ми туди прибудемо. Це те, що займає час. Що важливо, зараз є загальне визнання того, що ми повинні бути там найближчим часом. Київ приймає це, москва приймає це.

До складу делегації, окрім очільника, увійшло ще 13 експертів. За наполяганням росії, серед них немає представників США й Великої Британії. Однак є фахівці з Польщі та Литви - країн, які підтримують Україну, а також із Сербії та Китаю, що є близькими до москви. Решта членів міжнародної команди - з так званих нейтральних країн, зокрема Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії. Ще одна умова кремля - місія має їхати через Крим. Україна - категорично проти.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Ключове питання - це те, що місія має заходити з території України. Ні про які маршрути заходу з боку Криму мова не йде. Тому що це українська станція окупована російськими агресорами.

У Міненерго зазначають, попри те, що росіяни погодилися пустити місію на АЕС - вони створюють штучні перепони для її приїзду. Тим часом в Енергоатомі визнають - ситуація на станції дедалі стає серйознішою.

Петро Котін, голова державного підприємства "Енергоатом":

Російські загарбники - там до 500 осіб солдат, БМП, Урали-вантажівки й навіть танки. І що саме погане - останні два-три тижні вони загнали цю техніку до енергоблоків номер 1 і номер 2. Фактично це означає, що вони заміновані.

Крім того, український "Енергоатом" звинуватив російських загарбників у посиленні тиску на персонал АЕС перед можливим візитом МАГАТЕ, щоб завадити їм розкрити докази злочинів окупантів на станції та використання її як військової бази. Від моменту захоплення на АЕС постійно перебувають представники "Росатому".

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Я знаю, що вони туди дуже неохоче їдуть. Але ми знаємо, там зараз 19 людей. Ми знаємо прізвища, і ці люди реально на серйозних посадах працюють. І от я собі думаю, вони то, вони то точно знають, що там відбувається.

Тим часом влада Запорізької області готується до будь-якого розвитку подій.

Провели навчання на випадок надзвичайної ситуації на ЗАЕС та роздають місцевим таблетки калію йодиду. В уряді ж розраховують, що тиск міжнародної спільноти та експертна думка команди МАГАТЕ дозволить уникнути катастрофи.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Вони мають там комусь, я не знаю, в якусь голову достукатись, там сказати, ребята, ми щось таке робимо, давайте може зупинимось, давайте з тим не гратись, тому що насправді ціна помилки це…

Місія МАГАТЕ планово збиралася відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня, це мала бути перша перевірка за останні 16 років. Найбільша в Європі атомна електростанція у руках російських окупантів перебуває від початку березня. А днями через дії загарбників станція вперше в історії була повністю відключена від енергоживлення. Станом на сьогодні два блоки АЕС працюють на регульованих українськими диспетчерами потужностях.