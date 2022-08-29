Тренувальна місія ЄС для ЗСУ - таке питання обговорять міністри оборони країн Євросоюзу, які уже почали прибувати на неформальне засідання до Праги. Результати засідання оголосять завтра. Згідно з анонсами, Євросоюз хоче організувати тренувальні центри для українських військових у сусідніх з Україною державах.

Зустрічаються у Празі завтра також міністри закордонних справ ЄС - щоб обговорити нові антиросійські санкції. А саме - обмеження віз для росіян. Чи зважаться на це європейці? Настрої дослідила - Олена Абрамович.

Чехія ці пів року головує в ЄС, тож і частину засідань із Брюсселя перенесли до Праги. У вівторок розпочнуться перші після літньої перерви неформальні зустрічі міністрів оборони країн ЄС, а також міністрів закордонних справ. І завдяки зусиллям Праги, очільники МЗС нарешті предметно розглянуть питання візових обмежень для росіян. І, за даними газети Financial Times, уже можна очікувати рішення.

Як перший крок, міністри планують надати політичну підтримку призупиненню угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією на дводенній зустрічі в Празі, яка розпочнеться у вівторок, повідомили Financial Times троє офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Йдеться саме про обмеження, а не повне скасування туристичних віз. Досі європейські обмеження на подорожі стосувалися лише підсанкційних російських чиновників та олігархів. Тепер, відмінивши спрощений візовий режим із рф, Євросоюз зробить отримання віз складнішим: з більшою кількістю паперів, тривалішим часом очікування, і, відповідно - дорожчим. До повного скасування туристичних віз для росіян в Брюсселі ще не готові. Це чітко дав зрозуміти головний у питанні закордонної політики Євросоюзу - Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики:

Понад 300 тисяч росіян покинули свою країну, бо не хочуть жити під владою путіна. Ми закриємо перед цими росіянами двері? Я не думаю, що це хороша ідея.

Не дуже хороша ідея і висувати санкції, коли немає згоди серед країн-членів ЄС. Проти повної заборони туризму для росіян відкрито виступають Кіпр, Греція, а ще - Німеччина.

Олаф Шольц, німецький канцлер:

У питанні, яке зараз публічно обговорюють, про видачу віз, завжди треба дивитися на деталі. Так, я можу зрозуміти сусідні з росією країни. Але це війна путіна, а не росіян. Ніколи не можна так узагальнювати.

Сусідні з росією країни зараз стали фактично воротами у ЄС для російських туристів. Бо ті, кому країни Балтії відмовили у візі, все одно можуть отримати візу від будь-якої іншої країни Євросоюзу. І з нею подорожувати по усьому ЄС, заїжджаючи через ті ж країни Балтії. Бо так працює шенгенська зона. Саме тому лідери балтійських країн та Фінляндії неодноразово закликали до загальноєвропейських санкцій.

Санна Марін, премʼєрка Естонії:

Прості росіяни не починали війну, але водночас ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. Я вважаю неправильним, що громадяни росії можуть подорожувати, в'їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, екскурсоводами, а росія вбиває людей в Україні.

Країни Балтії фактично висунули Брюсселю ультиматум - якщо ЄС хоча б не обмежить візи росіянам, то вони, разом з Фінляндією та Польщею, застосують безпекову статтю шенгенської угоди. А вона дозволяє заборонити вʼїзд на свою територію росіянам узагалі. В умовах, коли авіасполучення із рф не працює через санкції, це може стати остаточним закриттям європейських кордонів для росіян.