У селі Синяк на Київщині відкрили новий дитячий садочок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Його почали зводити у 2019 році, в рамках програми Президента "Велике будівництво", коли ворог ще не ступив на нашу землю й не почав обстрілювати Київщину, коли люди ще не бачили в себе під вікнами колони російських танків. Ми зупинили окупантів, але самі - не зупинилися!

Садочок отримав незначні руйнування через вторгнення рашистів, і сьогодні готовий зустріти своїх маленьких відвідувачів.

Безпека - головне. Поруч розташована школа, де є укриття, тож дітям, за потреби, буде де перечекати.

Новий садочок готовий прийняти 75 дітлахів. Це сучасний заклад дошкільної освіти з просторими кімнатами, яскравими меблями та всім необхідним для розвитку малечі.

Через війну на Київщині повністю зруйновано 6 дошкільних навчальних закладів, 5 шкіл та 90 об’єктів освітньої інфраструктури. Усі вони будуть відновлені.