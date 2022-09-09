А поки Ллойд Остін на Рамштайні оголошував про пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів, розказати про це особисто до Києва прибув несподіваний гість.

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся із Володимиром Зеленським, побував у дитячій лікарні Охматдит. А ще познайомився із найвідомішим у світі сапером - Патроном. З подробицями про візит головного американського дипломата - Яна Танчак.

Про візит Ентоні Блінкена нічого не було анонсовано заздалегідь. Головний дипломат США приїздить до столиці, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і особисто представити українському президентові допомогу, яку Сполучені Штати виділили Україні.

Це військова допомога на 675 мільйонів доларів. Під час зустрічі з Зеленським Блінкен заявив, що підтримувати Україну продовжать.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Це 20 пакет допомоги, із запасів США, які виділяється за указом президента США з лютого. Загальна сума підтримки вже сягла 13 з половиною мільярдів доларів. Ми також інформуємо конгрес про наш намір надати Україні ще один мільярд доларів, зовнішньо військового фінансування для більш довготривалої підтримки. Також мова йде про фінансову підтримку європейських союзників, партнерів, які так багато роблять для підтримки України. Мова йде про комплексні системи, які потрібні вам в більш довготривалій перспективі, щоб стримати й захиститися від будь-якої майбутньої агресії з боку росії.

А ще Ентоні Блінкен каже: українці успішні, бо захищають свою рідну землю. А москва за цю агресію платить надзвичайно високу ціну. І ця ціна - запевняє Блінкен - буде лише рости.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Москва платить надзвичайно велику ціну за цю агресію. Важливо наголошувати на цьому. І ця ціна буде рости.

Ми бачимо, що ВВП Росії падає. Від 9 до 15 процентів цього року. І більше тисячі іноземних компаній залишають росію. Найбільш талановиті громадяни росії залишають її. Російський імпорт падає, вони не можуть замінити озброєння, яке вони використовують, вони не можуть виробляти товари для свого народу, як очікували в минулому. Вони не можуть виробляти те, що вони продавали на експорт. В результаті скорочуються їхні ринки та вони не можуть запозичувати кошти в рамках суверенного боргу. І зараз москва звертається за підтримкою до Північної Кореї, Ірану. Оскільки ми систематично перекриваємо їм доступ до імпорту. І ми продовжимо чинити цей тиск, доки не припиниться агресія проти України.

Зеленський за допомогу Сполученим Штатам дякує.

Володимир Зеленський, президент України:

Візит вашої команди - важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед всіх держав у світі. Лідерських позицій США, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю в війні з агресором, з рф. Ми вдячні за цей сигнал, вдячні за велику підтримку, яку ви робите, робите щоденно. Я хотів би подякувати вам, вашій особистості, та подякувати адміністрації президента Байдена, йому особисто, також хотів би подякувати конгресу Сполучених штатів Америки. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені штати Америки з нами. Для нас - це гарантія того, що ми можемо повернути наші території й наші землі.

Це не перший візит Блінкена під час повномасштабної війни. Востаннє американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж "путін перебуватиме на сцені". Цього разу Держсекретар США поспілкувався у Києві не лише з Зеленським. Американський топпосадовець відвідав дитячу лікарню Охматдит. Тут нині лікують дітей, які постраждали від російської агресії. Під час візиту держсекретар подарував шестирічній пацієнтці Марині іграшкового собачку. Дівчинка приїхала до столиці з Херсонщини.

Я привіз більше друзів для вас.

А ще Ентоні Блінкен зустрівся із Патроном. Щоб познайомитись, головний дипломат США сів до зіркового сапера навколішки. Почастував із долоні смаколиками, а тоді турботливо взяв на руки. На прощання Блінкену подарували сувенір - іграшкового Патрона.