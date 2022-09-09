Звільнення Високопілля та Балаклії: СБУ показали фото [ Редагувати ]
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом з Силами оборони звільнили Високопілля (Херсонська область) і Балаклію (Харківська область) від росіян. Про це повідомляє Служба безпеки України в Telegram.
Спецслужба опублікувала фото з деокупованих населених пунктів.
Крок за кроком повертаємо рідні міста і села! Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони звільнили Високопілля та Балаклію! Йдемо вперед - до нових перемог! І жоден ворог нас не зупинить! Працюємо далі.
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