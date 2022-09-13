Росіяни руйнують Донбас: наслідки терактів терористичного війська [ Редагувати ]
Звісно, росіяни руйнують не лише Харків. На багатостраждальному Донбасі є населені пункти, які вже непідлягають відновленню. Вони - буквально стерті з лиця землі. А в містах, які підконтрольні Україні, окупанти бʼють по мирному населенню, а також - по критичній інфраструктурі.
Наслідки терактів російських військ бачив наш Ігор Левенок, який зараз працює на фронті.
Жодних правил, законів і звичаїв ведення війни для російського окупанта не існує. Під ворожий вогонь потрапляє усе: будинки, храми, школи, лікарні…Місто Торецьк. Пункт збору на евакуацію. Життя у фронтовому місті дедалі стає небезпечнішим. Люди не витримують і покидають рідні домівки.
У меня дочка, как обстрел начинается, она плачет. Сидит и плачет. Она не выдерживает вот это…
Олександр Стор'єв, начальник 22 ДПРЗ ГУ ДСНС в Донецький області:
Ми забираємо із важкодоступних місць, з нуля та лінії зіткнення. Привозимо сюда, а звідси вже автобуси везуть далі на Дніпро, на Покровськ. Там потяги і волонтери забирають. - Люди охоче відгукуються на пропозицію переїхати? – По-різному буває. Залежить від обставин. Якщо людина залишилася без житла, то із задоволенням.
Ігор Левенок, кореспондент:
Жодного безпечного місця у Торецьку немає. Снаряди прилітають скрізь, у всі райони. І наприклад ось тут, саме на сьому місці загинуло семеро людей. Вони просто чекали на зупинці громадський транспорт…
У фронтовому Торецьку й досі лишається близько двадцяти тисяч людей. Без газу й води. Інфраструктура зруйнована. Загарбники не шкодують бомб і ракет. На шкільному подвір'ї літери, які видно з неба. СТОП! ДІТИ! Проте й вони не зупинили московитів.
Будівля художньої школи. Споруда ця з історією, адже в часи Другої світової війни тут розміщувався госпіталь. І так сталося, що фашистів вона пережила, а от рашистів - ні. Це наслідки ракетного обстрілу.
А це вже Краматорськ.
Місто щодня потерпає від ворожих ракетних ударів. Вночі окупанти вдарили по пологовому будинку.
Здесь принимали, привозили рожениц сюда. И отсюда они шли в родовые залы. Вот это крыло", это все родовые залы. Всех их нету…
Пан Володимир - водій швидкої. Мав якраз цього дня вивезти з пологового в евакуацію коштовне медичне устаткування. Не встиг. Чоловік не добирає слів щодо таких ганебних дій окупантів.
Сволочи просто! Мыши они! Уже если бить по роддому! Это ж святилище! Бить по роддому - это просто свинство!
Краматорський перинатальний центр - єдиний на всю округу, приймав вагітних жінок та породіль. Після нападу росії, з пацієнтками працювали в режимі консультацій. Медики не можуть оговтатися. Кажуть: це злочин проти людяності.
Оксана Кулабухова, лікарка:
Не знаю зачем стрелять по роддому. Наверное они какую-то такую цель преследуют как разрушение инфраструктуры. Здесь никого не было, здание было пустое. Мы работаем только в дневное время. Для нас это шок, жалко очень…
Це - фронтовий Бахмут. Місто буквально у вогні. Ворог гатить сотнями снарядів, мін та ракет. Смертоносне залізо вбиває людей і випалює нашу землю.
Ірина Петрівна, жителька Бахмута:
Мне показалось, что с востока прилет был, сильный взрыв и здание содрогнулось. Несколько было таких прилетов, не один. И я с мужем-инвалидом спустилась в подвал и ночевали в подвале…
Незважаючи на ось таке пекло, в Бахмуті й нині проживає до тридцяти тисяч цивільних громадян. І люди не поспішають евакуюватися. До обстрілів звикли. Багато хто боїться втратити нажите добро, і їхати в невідомість.
Нет! Некуда, если бы было куда, уже б давно эвакуировались. И в кармане - вошь на аркане. А без денег сейчас куда эвакуироваться…
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За останній тиждень ЗСУ звільнили там понад 20 населених пунктів. У соцмережах кремлівських ЗМІ - істерика та сльози. А в деокупованих містах та селах - підіймають українські прапори.
Наш воєнкор Ігор Левенок цього разу поїхав із героїчними надвичайниками і підготував ексклюзивний репортаж з прифронтового міста.
Вони доправляють продукти, надають медичну допомогу і вивозять з-під вогню. І самі ризикують, коли прилітає, у цьому переконався наш воєнкор Руслан Смещук, який зараз на Донбасі. Далі - його ексклюзивний репортаж.
Без них жодна високотехнологічна зброя на фронті - не матиме сенсу. Наш наступний сюжет із передової, підготовлений спільно з колегами з Військового телебачення, про те, як працюють українські піхотні підрозділи.
Під щільним і потужним обстрілом була також Дружківка зі Слов'янськом. Яких руйнувань завдають окупанти? Бачив Руслан Смєщук. Його ексклюзивний репортаж далі.
Інтенсивність ударів останнім часом дещо зменшилася, бо наші захисники один за одним нищать склади боєприпасів у ворожому тилу. Але водночас боєкомплект росіян - немов бездонна діжка, рашисти увесь час поповнюють свої запаси.