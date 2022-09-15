Іноземні кредитори погодилися заморозити виплати за зовнішніми боргами України. І підписали відповідний Меморандум. Про це повідомляє американський Мінфін. Для нас - це дуже гарна новина тим паче на тлі війни, коли на фінансування армії йдуть великі ресурси.

Тож на скільки відтермінували Україні сплату кредитів? І як це допоможе підтримати бюджет? Знає мій колега у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Війна війною, але борги ніхто не скасовував. Весь цей час Україна платила по зовнішнім зобов'язанням. Зокрема, по єврооблігаціях, які придбав і приватний бізнес, і західні уряди. І от зараз це вже офіційно: адміністрація Байдена повідомляє про рішення міжнародної групи кредиторів (до якої входять і Штати) заморозити виплати до кінця 2023-го року.

Глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен розповсюдила спеціальну заяву, у якій підкреслює: цей крок дозволить Києву "збільшити витрати на соціальну сферу, охорону здоров'я та економіку". За підрахунками Мінфіну, штати вже надали Україні пряму бюджетну підтримку на вісім із половиною мільярдів доларів. Це гроші не для закупівлі зброї, а якраз для стабілізації гривні та виплат пенсій, зарплат та стипендій. А от новий крок, який координував Вашингтон, дасть можливість всі ці закордонні транші витрачати на бюджетні потреби - бо раніше частину доводилося спрямовувати на оплату зовнішніх боргів перед тими ж Штатами, Великою Британією, Німеччиною, Канадою, Францією та Японією… Зараз всі ці країни (а їхні фінансисти якраз сьогодні проводили онлайн-зустріч - запросивши до розмови й вітчизняного міністра фінансів) погодилися це призупинити. І Штати закликають і країни світу, і приватний бізнес приєднуватися до такої ініціативи, тому що це дієвий спосіб підтримати Україну у складні часи.

Джанет Єллен, міністр фінансів США:

Я закликаю всіх офіційних двосторонніх кредиторів приєднатися до нас у наданні підтримки Україні в той час, коли вона захищає себе. Я також вітаю підтримку приватних кредиторів у цей важкий для України період.

І тут - маю пояснити вам деталі. Цей крок є максимально важливим і Україна окремо про це просила - бо на єврооблігації зараз приходиться 75% зовнішнього боргу України! І рішення заморозити виплати дозволить зберегти в бюджеті майже шість мільярдів доларів.

Кошти, яких достатньо, щоб місяць перекрити бюджетний дефіцит, що виник через війну! Платежі за державним боргом взагалі - одна з найбільш витратних статей українського бюджету. І якщо до війни його балансували, то зараз - всі виплати по зовнішніх боргах логічно було б поставити на паузу, зосередившись на виживанні держави! І варіант, про який просив Київ - поставити все на паузу на два роки. Термін, за який - як розраховують в уряді - економіка України зможе повернутися до довоєнного рівня. Переговори щодо цього були закритими, бо будь-які коментарі до моменту, поки не з'явиться рішення - тільки б дестабілізували ринок. Ну й от зараз маємо вже домовленість західних країн. Поставити все на паузу до першого січня 2025-го - тобто практично на той термін, про який у Києві й просили.

Що тут важливо - станом на зараз йдеться лише про призупинення платежів по комерційним запозиченням. Виплати МВФ, ЄБРР, Світовому банку, - планується проводити за графіком. Як пояснили мені фінансисти, - Україна обговорювала це питання із міжнародними фінансовими інституціями, але у підсумку вирішила, що реструктурувати ці платежі немає сенсу, адже той самий МВФ продовжує фінансування, дає Україні гроші під низькі відсотки, за рахунок яких можна закривати борги перед тими, хто ще не приєднався до американської ініціативи.

Це теж правда - великі міжнародні структури могли б робити більше. Втім, певне затишшя - джерела у тому ж МВФ - мені не під запис пояснили "сезоном відпусток", коли і Фонд, і Світовий банк у серпні традиційно беруть паузу, щоб повернутися до роботи у вересні. Ну й от зараз - коли всі вже на місцях, процеси мають прискоритися. Вже з початку жовтня у Вашингтоні відбудуться традиційні "осінні збори", на які прибуде і великий український десант. До зустрічі провідних фінансистів світу менш як чотири тижні. Відповідно, вже у жовтні Україна розраховує на результат. Зокрема, і у розвиток тієї ініціативи, про яку повідомляє зараз Мінфін США.