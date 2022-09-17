Після поразки на Харківщині росіяни посилили приховану мобілізацію вдвічі . Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни. Аналітики переконані, країна-агресорка майже виснажила більшу частину своїх сил. І цей фактор, ймовірно, послабить вплив кремля на колишні радянські держави, які дисклокують на своїх територіях російські бази. Що це означатиме? І чи наважиться путін таки оголосити загальну мобілізацію? Що про це думають лондонські аналітики - Світлана Чернецька розкаже.

Ще до початку повномасштабного вторгнення захід попереджав про рекордну кількість російських військових на кордоні з Україною. У лютому РФ зібрала армію із понад ста тисяч людей. Вкупі із іміджем однієї із найсильніших армій світу, не на жарт лякало. Але от минуло півроку, і кремлівські маріонетки на Харківщині говорять про чисельну перевагу українських вояків. І не вдвічі чи втричі, а у вісім разів! У Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень не можуть підтвердити ці цифри. Чисельність і українського, і російського війська зараз ретельно приховують. Але те, що росіянам катастрофічно бракує солдатів - безсумнівно.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень RUSI:

Якщо говорити про особовий склад, то росія у значно гіршому становищі, ніж Україна. Армії РФ страшенно бракує людей. А надто - спеціально навчених. Бо всі їхні елітні підрозділи зазнали значних втрат. Їх безупину кидали всюди, куди могли. У росіян великі проблеми через неспроможність швидко й удосталь поповнити військо.

Аналітик пояснює: Москва почала додаткову мобілізацію на 5 місяців пізніше Києва. Тобто весь цей час Україна готувала нових професійних вояків. І зараз може дозволити собі ротації та вливання нових сил на фронт. На відміну від РФ, яка втратила значно більше людей на полі бою. Зараз у війні задіяні російські контрактники, найманці та мобілізовані Л/ДНРівці. І кремль намагається поповнити лави гарматного м'яса усіма можливими способами. Це називають "прихованою мобілізацією".

Насамперед, пропонують солідні зарплати контрактникам - до 3 з половиною тисяч євро на місяць. У хід пішли і... сталінські методи. Ось відео рекрутингу в'язнів - до приватної військової кампанії Вагнера. Шість місяців війни - і зекам обіцяють амністію! Але й цих потуг доукомплектувати армію недостатньо. Єдиним виходом дял влади РФ є повна мобілізація, кажуть у Міжнародному інституті стратегічних досліджень. Але це аж ніяк не підвищить професійний рівень армії:

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Найбільш досвідчені вояки вже на полі бою: це і контрактники, і бойовики вагнера, і старші добровольці, для яких нещодавно змінили вікове обмеження. Тобто армійські командувачі вже зробили все, щоб залучити людей зі справжнім досвідом. Тож якщо пройде масова мобілізація, це означатиме, що заберуть воювати тих, хто взагалі ніколи не служив в армії, а тільки пройшов строкову службу.

До того ж, загальна мобілізація може спровокувати бунти в самій росії! Тож кремлівська верхівка - у глухому куті. А контракти на військову службу закінчуються у вересні-жовтні. І після контрнаступу на Харківщині важко буде переконати солдат залишитися у збройних силах. Це вже видно у Луганську, де бойовики відмовилися повертатися на фронт після панічного відступу з Балаклії.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Навіть якщо росія примудриться створити нові дивізії, ще одне ядро армії, то моральний дух цього війська, оснащення та бойовий потенціал будуть такими слабкими, що лише послужать для перемоги України. Буде дедалі більше смертей з російського боку, а це може призвести до війни всередині росії, і - як наслідок - становитиме загрозу для правління путіна.

А ще, окрім політичної, є економічна ціна загальної мобілізації. Бо ж воювати відправлять не лише строковиків, але й військових у запасі. Тобто чоловіків забиратимуть із робочих місць і це точно вдарить по економіці країни.

Світлана Чернецька, кореспондентка: