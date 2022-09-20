Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня" [ Редагувати ]
Незважаючи на сніг у Карпатах, грибники все одно виходять на "тихе полювання" й не приходять з порожніми руками.
Про такий випадок у Facebook повідомив закарпатський журналіст Михайло Фіцай.
За його словами, жителька села Лопухів Тячівського району Закарпатської області Андріана Грицан знайшла у лісі неподалік величезний гриб.
На фото, яке оприлюднене у соцмережі, можна побачити усміхнену жінку, яка стоїть посеред лісової дороги й тримає у руках три частини гриба-велетня.
"Андріана Грицан знайшла гриб-велетень вагою 4,8кг", - написа він.
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