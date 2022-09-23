Президент Володимира Зеленський заявив, що ЗСУ провели успішний контрнаступ завдяки військовій допомозі союзників. Україна й надалі потребує ще більшої підтримки, аби зберегти життя своїх людей. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Ouest-France.

Вирішальне значення мали реактивні системи залпового вогню, артилерія та мотивація наших людей. Як тільки ми отримали артилерію, нам удалося просунутися.

При цьому глава держави наголосив, Україна потребує такої допомоги, зокрема, як танки та безпілотники.

Наше завдання сьогодні - зберегти життя кожній людині. Для нас дуже важливими є такі технології, як бойові або розвідувальні безпілотники, а також бронетехніка для збереження життя людей.

Він також подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу, але зазначив, що хотів би розраховувати на більшу підтримку.