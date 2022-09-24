Жіноча дипломатія. Олена Зеленська перед від`їздом із Нью-Йорка розповіла пресі про перші підсумки, презентацію свого Фонду, розмови із топ-політиками та першими леді з різних держав світу.

Чим її вразила реакція світових політиків та виступ Президента? Яке питання вона поставила Генеральному секретарю ООН? Чому саме у Штатах уперше презентувала свій Фонд? І як підтримувала зв`язок із родиною, поки була у Штатах? Відповіді на всі ці запитання - із перших вуст.

В Олени Зеленської у Нью-Йорку була власна програма зустрічей. І це дозволило використати цей час максимально ефективно, уникаючи порожніх протокольних заходів. Натомість - відверто поговорити з іншими першими леді. Про "жіночий вимір" цієї війни; про біль, який відчувають мами, сестри, бабусі; про те - як це - хвилюватися за дітей... І розмова на такому рівні - об`єднує всіх. Бо кожна з них - жінка.

Нам більше навіть не потрібно починати з формальних слів, з яких завжди почитаються всі розмови в такому форматі. Бо одразу можна переходити до розмов про справи, які нас дійсно зараз цікавлять. Всі підтримують! Всі мої контакти підтримують дуже потужно, щиро. Всі питають, чим ще можна допомогти.

Зеленську зворушило, як тепло перші леді з тих європейських країн, які прийняли біженців з нашої держави, відгукуються про українські родини.

Ми про це, зокрема, говорили із Бриджит Макрон. І мені було дуже приємно, як тепло вона відгукується про наших діток. Всі вражені, як вони швидко адаптуються, як вони вчать мови. Я памʼятаю мою розмову із першою леді Литви - так вона була захоплені рівнем навчання в українських школах. Щодо математики та інших прикладних предметів наші діти кращі!

Вона ж не тільки перша леді, вона - мама, а візит - довгий, і дорога довга. То ж пані Олена зізнається - намагалася частіше дзвонити додому.

Я перевіряю повітряні тривоги постійно. Дуже неприємно, коли ти тут - і дізнаєшся, що повітряна тривога у Київській області. Я сподіваюсь, що все буде добре. Бо телефоном вони віповідають, що всі щасливі, уроки вчать, снідають нормально, тривожний рюкзачок в школу беруть.

Все це додає стресу. А при цьому треба постійно бути у формі, постійно посміхатися, бо весь час поруч камери. Зокрема, і під час головного заходу Високих дебатів - виступу президента. Пані Олена була в залі, підтримуючи чоловіка, хоч промова і у запису.

Треба сказати, що там ніколи не буває повного залу, завжди є вільні місця. І це дуже зворушливо, я дуже пишалася, що перед - за кілька виступів до президента України - зал почав наповнюватися. Стало зрозуміло, що цього виступу чекають, що його хочуть почути. Ну і реакція делегацій...

Саме у Нью-Йорку Зеленська уперше представила свій благодійний фонд.

Останніми місясцями я постійно чую від партнерів з-за кордону - як допомогти? Хочемо надати адресну допомогу. Люди дають гроші, донятять. Так, працюють великі міжнародні фонди, і вони будуть продовжувати це робити. Але іноді люди хочуть точно знати, на що вони витратили свої гроші.

На претентацію фонду прийшли дуже різні люди - від голлівудських зірок, того ж Метта Деймона, до Хілларі Клінтон, яка передала свій донат для України. Закордонних візитів останнім часом було небагато, - тож треба було використати цю можливість по-максимуму.

Так само - як для того, що б і порушити питання, де може і має допомогти саме ООН - щодо розшуку і повернення українських дітей, яких вивезли до Росії.

Я на всіх майданчиках про це говорю. Вони будуть докладати зусилля аби дізнатись, де саме наші діти. Це дуже просто! За нашими даними, за даними наших соціальних служб, вивезено десь 7757 дітей.

Допомогти розібратися пообіцяли і ООН, і Велика Британія. Візит завершується сьогодні. Але далі буде спілкування онлайн. Із тими - з ким і український урядовий десант і особисто перша Леді познайомилися, домовилися підтримувати контакт - тут, у Нью-Йорку.