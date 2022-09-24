Президент путін затвердив покарання росіян за відмову воювати [ Редагувати ]
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Президент рф володимир путін підписав закон, згідно з яким росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.
Відповідно до закону, самовільне залишення частини чи місця служби або неявка на службу без поважних причин, вчинені солдатом, який проходить військову службу за призовом або контракт, каратиметься в'язницею на строк до від 5 до 10 років.
При цьому росіяни, які перебувають у запасі, під час проходження ними військових зборів, нестимуть таку саму кримінальну відповідальність.
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