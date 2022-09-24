Представники яких країн приїхали на "референдум" [ Редагувати ]
В уряді назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів, які рф проводить на окупованих українських територіях. Про це повідомляється на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів.
За інформацією міністерства, у фейковому "референдумі" брали участь представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.
Закликаємо правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових "референдумів", зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.
Нагадаємо, що Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях.
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