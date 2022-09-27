Під Одесою СБУ затримала зрадника - навідника дронів-камікадзе (фото) [ Редагувати ]
На Одещині затримали мешканця міста Рені, який коригував удари ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляє СБУ.
У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно "афішував" серед оточуючих.
Зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.
Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.
Для виконання ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, здійснюючи їх фотофіксацію.
Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".
У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до рф.
У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами прихованого листування з російським куратором.
Наразі слідчі СБУ повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, напередодні вечором в Одесі ППО збила три дрони-камікадзе.
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