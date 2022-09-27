На Одещині затримали мешканця міста Рені, який коригував удари ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляє СБУ.

У поле зору агресорів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно "афішував" серед оточуючих.

Зловмисник збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання.

Для виконання ворожих завдань російський агент приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, здійснюючи їх фотофіксацію.

Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до рф.

У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами прихованого листування з російським куратором.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні вечором в Одесі ППО збила три дрони-камікадзе.