Окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе: що відомо [ Редагувати ]
Фото: Defence Express
У четвер вранці, 13 жовтня, окупанти атакували Київську область іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляє Київська ОВА.
Приліт зафіксували в одній із громад області.
Є удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють.
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