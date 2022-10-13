Бʼють прицільно по житлових будинках російські терористи і у Запоріжжі. Яка ситуація там, і в інших регіонах - наші кореспонденти розкажуть.

Інна Гогой – кореспондентка:

У Запоріжжі рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Останнім часом росіяни постійно завдають нових ударів по Запоріжжю. Б'ють переважно ракетами С-300. Також для атак по обласному центру ворог застосовував дрони-камікадзе та Іскандери. Загалом за два тижні росіяни вбили в обласному центрі більше сімдесяти людей.

Лише у цьому будинку від влучання російської ракети загинули тринадцять людей. Під завалами підʼїзду. Ще кілька мешканців - досі не можуть знайти...

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Роботи тривають. Розбираються завали. Є загроза обвалу конструкцій, тому зараз укріпляють стіни аби запобігти їх руйнуванню.

Зараз мешканці будинку чекають, коли зможуть забрати з квартир бодай якісь речі. Дивитися на розбитий рідний дім - людям важко.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Я даже і на другий день от якось себе чувствовала якось ето, а потом уже пішло якесь розслаблєніє я начала плакать, воно в общєм не знаю оце осознала вже.

Іван, житель Запоріжжя:

Я лежав у кроваті, і счітав вибухи, а потім бабахнуло так, що вродє десь рядом і я так єто голову підняв, дивлюся, двері падають.

Вікна, які повибивало у прилеглих будинках, тут уже закрили.

Інна Гогой – кореспондентка:

Ліквідація наслідків російських обстрілів триває вже кілька днів і поблизу цього будинку. Після удару тут також обвалився під'їзд. Завали рятувальники вже розібрали, зараз встановлюють у будівлі укріплюючі конструкції, щоб можна було безпечно працювати далі.

Жителі потроху наводять лад у дворах та квартирах. Пані Тетяна шукає серед речей документи зі свого офісу.

Тетяна, керівниця офісу:

Ночь была, слава богу, что сотрудники не пострадали, сотрудники пострадали, они потеряли работу и сейчас будем пытаться.

А от з електрикою тут ситуація - не критична, порівняно з рештою областей, які опинилися під прицілом росіян. Бо ворог тут обрав іншу стратегію - терору по житлових кварталах.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Енергетичний терор, який проводить росія, зачинив і Дніпропетровщину. Під ворожим прицілом опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Росія свої снаряди спрямувала на енергетичні підприємства у Криворізькому, Камянському та Павлоградському районах.

Перший удар окупанти завдали 10 жовтня. І далі - три дні поспіль ворог прицільно бив по підприємствах критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних ударів по енергетичній системі Дніпропетвщини, власне, як і по всій Україні, в області запровадили економію світла. Перший етап - тимчасова відмова від вуличного освітлення. І завдяки цьому область уже зекономила до 10 відсотків електроенергії.

Володимир Орлов - перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Міста, територіальні громади в нічний час доби виключають світло на їх територіях, для економії. Приміром, Дніпро всі вулиці, які в місті, вони виключені і вже за першу добу скажімо так, економія грошей з місцевого бюджета десь на рівні 600 тисяч гривень.

Енергетики працюють нон-стоп. Станом на сьогодні подачу електрики відновили в усіх населених пунктах. Роблять усе, аби не запроваджувати у Дніпрі та області віялових відключеннь. У посиленому режимі працюють і комунальники. За трохи більше як 12 годин - відновили дорожне полотно, куди влучила ракета. А вже третю добу - люди ремонтують пошкоджені будинки.

Юлія - жителька Дніпра:

Сейчас потихоньку своими силами восстанавливаем, пленочку нам выдали, окна забили, двери ввостановили. Но для зимы очень бы хотелось чтобы что-то придумали, нам успеть до морозов, нам хоть как-то утиплится.

Та для повної ліквідації наслідків ракетного удару знадобиться ще не один день.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Та спілкуючись із дніпрянами, дивлячись на роботу медиків, комунальників, рятувальників та енергетиків, власне, всіх, хто задіяний у ліквідації наслідків ракетних атак, розумієш - ми і справді незламні. Кожен працює понад сил - 24/7 аби відновити, відбудувати, вистояти і врешті - Перемогти.

Христина Гашенко, кореспондентка:

На Львівщині ситуацію з електропостачанням енергетики частково стабілізували. Зі світлом майже все населення регіону. А це понад тисяча населених пунктів. А також місто Львів.

Над відновленням енергетики працювали цілодобово.

Галина Петрушка, речник ПрАТ "Львівобленерго":

Працювали максимально швидко і максимально якісно для того, щоб зробити оці резервні схеми живлення і щоб в найкоротші період заживити усіх мешканців Львівщини. Ми працюємо над тим, але ми мусимо розуміти якої ракетної атаки зазнала Львівщина і наші енергетичні обʼєкти.

Втім електроенергії - бракує. У лікарнях - досі скасовані планові операції. Повністю не відновив свою роботу й електротранспорт Львова. Замість них - пускають автобусні маршрути. Натомість аптеки, підприємства та хлібозаводи - працюють…

Христина Гашенко, кореспондентка:

Із появою світла почали працювати і крамниці. А жителям багатоповерхівок подали воду і не лише холодну. Бо ж чимало львівʼян тривалий час залишалися і без гарячої води.

Проте льв'яни не нарікають не незручності.

Михайло Медвідь, житель Львова:

Газ є, світло - ну виключили. Не страшно. Головне, щоб не було тих прильотів, тобто то що було в понеділок і вівторок.

Наталія Турчиняк, жителька Львова:

Це саме менше, що хвилює, ну буде холодно в хаті. Треба буде більше одягатися. Економніше. Тобто це не саме страшне, що може бути.

Але в міськраді львівʼянам порадили готуватися до будь-якого розвитку подій. І ощадливо споживати електрику.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Я хочу подякувати всім, хто економить електроенергію, якщо треба підгріти воду, можливо, не треба включати чайник, а можливо, на газі підігріти. Якщо є така можливість. Ми входимо в режим надзвичайноі ситуації і це буде тривати доки ми не виженемо ворога, не запхаємо медведя назад його в берлогу.

На повне відновлення електроенергії в регіоні знадобиться чимало часу, кажуть у мерії. І якщо енергосистему стабілізувати не вдасться найближчим часом, на Львівщині запровадять віялові відключення.