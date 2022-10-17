Позашлюбна дочка міністра оборони росії сергія шойгу - громадянка Литви. Про це йдеться у розслідуванні видання LRT.

Громадянство їй видали у 2019 році після того, як екс-коханка шойгу, мати його дітей Олена Камінскас (Шебунова) вийшла заміж за литовця Адолфаса Камінскаса. Він визнав її своєю дочкою та подав заяву до Департаменту міграції Литви.

За даними The Insider, у Шебунової та шойгу двоє позашлюбних дітей - Дар'я та Данило. Сама Шебунова - громадянка росії, у вона 2017 році отримала литовську Посвідку на постійне проживання. Влітку 2022 року вона його втратила і зараз позивається до литовської влади.

Департамент державної безпеки представив до Департаменту міграції висновок про небажаність присутності екс-коханки Шойгу у Литовській Республіці, оскільки вона може становити загрозу національній безпеці держави через зв'язки з російськими суб'єктами.

У Олени Шебунової, яка працювала бортпровідницею льотного загону МНС, у 2000-ті та 2010-ті роки був роман з сергієм шойгу, який у 1994-2012 роки очолював МНС. Стверджується, що 2001-го та 2008 року вона народила від міністра дітей.

Дружину сергія шойгу звуть Ірина Шойгу (Антипіна). У них двоє дітей - Юлія та Ксенія. Інформація про те, що міністр має позашлюбних дітей від Олени Камінскас, офіційно не підтверджена.

Позашлюбний син шойгу Данило та його ес-коханка

Нагадаємо, у дочки путіна є дитина від Зеленського - відомого російського танцюриста балету, який мешкає в Німеччині.