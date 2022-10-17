У понеділок, 17 жовтня, відбувалась атака дронів-камікадзе на Київ, її було здійснено з південного напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.

До того ж зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136 у північних та центральних регіонах України.