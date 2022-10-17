Вранішня атака на Київ: звідки летіли дрони-камікадзе [ Редагувати ]
У понеділок, 17 жовтня, відбувалась атака дронів-камікадзе на Київ, її було здійснено з південного напрямку. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку.
До того ж зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136 у північних та центральних регіонах України.
Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два "шахеди.
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