У Ковелі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
У суботу, 22 жовтня, у місті Ковель Волинської області знову пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначимо, що наразі по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.
Це вже друга за сьогодні хвиля тривог по всіх території держави.
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