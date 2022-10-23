Зовні - тендітна, залізна – всередині! Вона вміє підібрати влучні слова навіть тоді, коли її співрозмовнику здається, що світ довкола зруйновано. Психолог Держслужби з надзвичайних ситуацій Любов Кірнос чи не щодня від початку повномасштабного вторгнення має справу з людським болем і розпачем. Адже працює там, де щойно сталася біда - на місцях ворожих атак, руйнувань житла та розбору завалів.

Кілька важливих рекомендацій - що треба знати, аби не втратити здоровий глузд у надзвичайних ситуаціях - мої колеги особисто.

Ракетні удари та вибухи. Важкі новини та нескінченні повітряні тривоги. Замість щоденних радощів і сподівань у серцях мільйонів людей оселилися страх і паніка, гнів і безсилля.

Повномасштабне вторгнення росії багатотонним катком давить на нервову систему та психіку українців - розповідає Любов Кірнос. Чи не щодня їй доводиться чути від людей про біль і втрати.

Любов Кірнос, начальниця відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Києві:

Я практикую особисто методику, що я вдягаю якийсь захисний костюм, який мене буде захищати від негативних емоцій цих людей. Як тільки я заплачу, разом з людиною, яка втратила близьку людину, я не буду вже спеціалістом, я буду подружкою, просто перехожою і т. д.

Вона працювала на місці руйнування житлового будинку в центрі Києва. Четверо загиблих, 18 врятованих. Цілі родини втратили житло! Здається, перед нею - стояло завдання, виконати яке неможливо. Заспокоїти тих, хто зазнав непоправних втрат.

Любов Кірнос - начальниця відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Києві:

Потрібно розуміти, що дуже часто люди, не розуміючи нашої роботи в деталях - говорять, як ти заспокоїш, якщо він чи вона втратила свою маму чи тата або дитину. Навпаки, нам не потрібно заспокоювати, наша мета - не заспокоїти людину, наша мета - побути з нею, допомогти їй прожити ті емоції. Тому що якщо ми її заспокоїмо і не дозволимо виразити емоції в певній мірі, так, як це потрібно, то емоції потім трансформуються в психосоматичні розлади й інші проблеми.

Любов Кірнос наголошує: нервова система кожної людини є індивідуальною. А отже для психолога - це щоразу новий виклик.

Любов Кірнос - начальниця відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Києві:

Наш мозок складається з двох півкуль. Одна відповідає за емоції, інша - за конструктивне мислення. Одночасно, вони не працюють. Одна вмикається, тобто ми відчуваємо якийсь негативний стан, включаються емоції і ми не можемо мислити конструктивно.

Втім психолог далеко не завжди є на місці трагедії. Любов радить кожному запам'ятати кілька прикладних вправ, - як опанувати себе у найскладніших життєвих обставинах. Дуже важливу роль відіграє контроль дихання.

Любов Кірнос - начальниця відділу психологічного забезпечення ГУ ДСНС у Києві:

Є така рекомендація, яку ми також і практикуємо, і рекомендуємо. Вправа -контрольоване ковтання води. Тобто ми беремо стакан води, наливаємо половинку і пропонуємо людині або самостійно випиваємо маленький ковточок води, вдихаємо-видихаємо повітря. Знову ковтаємо, вводимо маленький ковточок, видихаємо.

Також у психологів є таке правило - негативна інформація перестає бути заразною на сьомій людині. ЛюбовКірнос носрадить українцям навчитися ділитися не емоціями, а інформацією. Будь-яка рутинна робота по господарству, допомога армії чи іншим постраждалим - усе це теж може допомогти вимкнути негативні емоції, переключитися на буденні справи, а відтак і повернути душевний спокій.