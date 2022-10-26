Українські військові збили вже 273 іранських дронів-камікадзе. Це офіційна статистика від вересня. Збивати безпілотники, звісно, прерогатива сил ППО. Але, під час масованого обстрілу дронами столиці минулого понеділка - за зброю взялися й поліцейські. І деяким - збити ворожу зброю вдалося.

З такими патрульними поспілкувався мій колега Михайло Манилюк. Але він наголошує, те, що робили поліцейські, ні в якому разі не дозволяється цивільним. Його сюжет далі.

У понеділок вранці їхнє патрулювання добігало кінця.

Ярослав Велетнюк, патрульний поліцейський:

Їхали на заміну екіпажу, під'їхали та в цей момент усе й началося.

Київ атакували дрони-камікадзе! Ярослав розповідає - вони гуділи мов мопеди й на висоті за півсотні метрів швидко летіли. То ж вибору в них не було. Довелося стріляти!

Ярослав Леветнюк, патрульний поліцейський:

Прийшло повідомлення про те, що в небі помічений "шахід" і відповідно була примінена зброя автоматична. Почули, побачили здійснили постріли.

906-й, давай діставай. Щас, якщо буде йти стріляй.

Ці кадри зафіксувала нагрудна камера одного із поліцейських. На перекритій порожній вулиці у центрі столиці патрульні вибігають з автомобіля. І з автоматів гатять по "Шахеду".

Ворожий дрон вдалося приземлити. Він впав за мостом у кювет. Олександр використав усі кулі, що були у магазині.

Олександр Кравчук, патрульний поліцейський:

Тридцять, цілий магазин. Дещо було складно, тому що тоді був ранок і сонце било прямо в очі. Особисто мені прийшлось в район, щоб хоч дерева якось прикривали, листя... Нам дуже пощастило, тому що в тому секторі, якому ми стояли, ми могли відкривати вогонь, могли стріляти, так, щоб це було відносно безпечно для громадян, аби не пошкодити ні будівлі, ні людей.

Натомість про власну безпеку поліцейські тоді навіть й не думали.

Сергій Поддубний, патрульний поліцейський:

Вже після того, як усе відбулося. Аналізуючи усю ситуацію. Звісно, розглядав варіант, що він може впасти ближче до нас. Ну слава Богу так вийшло, що ніхто з нас не постраждав. Дуже гучно і дуже великий спалах при його вибуху. Я б порівняв би з чотирьох-п'ятиповерховим будинком.

Завдяки влучності та реакції правоохоронців іранський камікадзе не долетів до цілі, куди його спрямувало російське військо. За це патрульних віддячили нагрудними знаками "За відвагу у службі". Самі ж хлопці кажуть, ворожі дрони над Києвом вони збиватимуть й надалі й тим самим допомагатимуть силам ППО.

Олександр Кравчук, сержант патрульної поліції міста Києва: