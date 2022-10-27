В "Укренерго" планують зробити "зручні" графіки відключень електроенергії. Щоб було справедливо для всіх і тривало не більше чотирьох годин на добу. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький. І пояснює - ситуація склалася так, що одним користувачам не відключають електрику взагалі, а іншим - регулярно.

А от чи дотримуються українці економії? Та чи виключають зайві прилади? На прикладі Львова розкаже Христина Гашенко. Вона провела ревізію - її репортаж далі.

Сихів. Найбільший спільний район Львова. Тут живе понад 150 тисяч людей. У вечірній час помітно - в багатьох квартирах світло не вмикають.

Тетяна, жителька Львова:

Економлю. Ну вечеря точно при свічах. Ну правда.

Останні два тижні чимало львівʼян заради економії світла змінили свої побутові звички.

Мар'яна, жителька Львова:

Після 11 переважно переться. Старається зарядити павер банки, відповідно від павер - банків зарадяжати телефон. Ноутбуком стараюся працювати вночі більше.

Електротранспорт у місті працює у звичному режимі. Заради безпеки - увімкнено вуличне освітлення. А ось підсвітку крамниць чи торгових центрів львівських підприємців просили - вимкнути. Немало мафів та крамниць до енергоощадності таки долучись. Втім є і ті, хто знехтував ним. Серед таких - невеличкий кіоск із алкоголем та цигарками. Зовнішню підсвітку тут вимкнули лише після наших запитань.

- Але ви вимкнули, коли ми прийшли до вас. - Добре, що нагадали. - А ви забули? - Забула.

Яскраво світить назва закладу однієї із торгових мереж вуличної їжі.

На жаль, я не можу давати вам інтервʼю, по правилах компанії. На жаль.

Проте щойно ми покинули заклад, світло на будівлі вимкнули. У самому центрі яскравості вулицям додають добре освітленні літні майданчики. Через потепління їх у місті ще не закривали. Підсвічуються і деякі кавʼярні та паби.

Юлія, адміністратор ресторану:

- Ми забули виключити. - Забули? - Так. - Так часто забуваєте? - Нє. Я просто сьогодні заміняю перший день, а адміністратора зараз немає.

Говорити про економію електроенергії не всі мають бажання. Деякі адміністратори..

Перехожі львівʼяни про тих, хто не економить, жартують:

Віктор, житель Львова:

Може дехто дивиться на наших депутатів, ніхто не виключає, правда там у себе під Києвом. Там навіть стаття була. Опалення повключали там всі. То може народ так дивиться…

Та все ж наголошують - економити потрібно.

Володимир, житель Львова:

Якщо ми всі працюємо на одне, значить ми працюємо на одне. Є правила певні. Хтось воює, а хтось не може світла виключити.

Надія, жителька Львова:

Ми маємо дотримуватися єдиних правил, тому що потім будуть страждати всі. Так як не буде електроносіїв, електроенергії, тому потрібно дотримуватись правил, які нам подають.

Попри економію світла, на Львівщині все ж запровадили віялові відімкнення електроенергії. Енергетики пояснюють - через непросту ситуацію в регіоні, їх уникнути не вдалося. Відтак щодоби на 4 години почергово відключають частину абонентів.

Галина Петрушка, прес-секретар ПрАТ "Львівобленерго":

Цей графік виглядає, що є 4 групи. Річ в тім , що ми цей графік продумували так, щоб не було скажімо навантажень на кожну групу, хтось постійно увечері відімкнених, а хтось постійно зранку. Тобто там є години різні.

Натомість вимикати світло у нічний час енергетики не будуть. Окрім населення менші потужності електроенергії отримують і промислові об'єкти.