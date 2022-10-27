Чи дотримуються українці економії електроенергії: кореспонденти "Інтера" провели ревізію у Львові [ Редагувати ]
В "Укренерго" планують зробити "зручні" графіки відключень електроенергії. Щоб було справедливо для всіх і тривало не більше чотирьох годин на добу. Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький. І пояснює - ситуація склалася так, що одним користувачам не відключають електрику взагалі, а іншим - регулярно.
А от чи дотримуються українці економії? Та чи виключають зайві прилади? На прикладі Львова розкаже Христина Гашенко. Вона провела ревізію - її репортаж далі.
Сихів. Найбільший спільний район Львова. Тут живе понад 150 тисяч людей. У вечірній час помітно - в багатьох квартирах світло не вмикають.
Тетяна, жителька Львова:
Економлю. Ну вечеря точно при свічах. Ну правда.
Останні два тижні чимало львівʼян заради економії світла змінили свої побутові звички.
Мар'яна, жителька Львова:
Після 11 переважно переться. Старається зарядити павер банки, відповідно від павер - банків зарадяжати телефон. Ноутбуком стараюся працювати вночі більше.
Електротранспорт у місті працює у звичному режимі. Заради безпеки - увімкнено вуличне освітлення. А ось підсвітку крамниць чи торгових центрів львівських підприємців просили - вимкнути. Немало мафів та крамниць до енергоощадності таки долучись. Втім є і ті, хто знехтував ним. Серед таких - невеличкий кіоск із алкоголем та цигарками. Зовнішню підсвітку тут вимкнули лише після наших запитань.
- Але ви вимкнули, коли ми прийшли до вас. - Добре, що нагадали. - А ви забули? - Забула.
Яскраво світить назва закладу однієї із торгових мереж вуличної їжі.
На жаль, я не можу давати вам інтервʼю, по правилах компанії. На жаль.
Проте щойно ми покинули заклад, світло на будівлі вимкнули. У самому центрі яскравості вулицям додають добре освітленні літні майданчики. Через потепління їх у місті ще не закривали. Підсвічуються і деякі кавʼярні та паби.
Юлія, адміністратор ресторану:
- Ми забули виключити. - Забули? - Так. - Так часто забуваєте? - Нє. Я просто сьогодні заміняю перший день, а адміністратора зараз немає.
Говорити про економію електроенергії не всі мають бажання. Деякі адміністратори..
Перехожі львівʼяни про тих, хто не економить, жартують:
Віктор, житель Львова:
Може дехто дивиться на наших депутатів, ніхто не виключає, правда там у себе під Києвом. Там навіть стаття була. Опалення повключали там всі. То може народ так дивиться…
Та все ж наголошують - економити потрібно.
Володимир, житель Львова:
Якщо ми всі працюємо на одне, значить ми працюємо на одне. Є правила певні. Хтось воює, а хтось не може світла виключити.
Надія, жителька Львова:
Ми маємо дотримуватися єдиних правил, тому що потім будуть страждати всі. Так як не буде електроносіїв, електроенергії, тому потрібно дотримуватись правил, які нам подають.
Попри економію світла, на Львівщині все ж запровадили віялові відімкнення електроенергії. Енергетики пояснюють - через непросту ситуацію в регіоні, їх уникнути не вдалося. Відтак щодоби на 4 години почергово відключають частину абонентів.
Галина Петрушка, прес-секретар ПрАТ "Львівобленерго":
Цей графік виглядає, що є 4 групи. Річ в тім , що ми цей графік продумували так, щоб не було скажімо навантажень на кожну групу, хтось постійно увечері відімкнених, а хтось постійно зранку. Тобто там є години різні.
Натомість вимикати світло у нічний час енергетики не будуть. Окрім населення менші потужності електроенергії отримують і промислові об'єкти.
по темі
Наскільки відповідально до цього поставилися люди в різних містах країни? І скільки мобільних телефонів можна зарядити, якщо просто вимкнути електрообігрівач або електрочайник? Про все розповість Анна Каменєва.
Масований ракетний обстріл, перебої з електрикою і віялові відключення. Українці побігли до магазинів та на ринки. Запасатися.
У понеділок, 24 жовтня, у Києві та областях країни знову відключатимуть світло
Енергетики зараз посилено працюють над відновленням електроенергії фактично в половині наших областей. На Хмельниччині, де напередодні було два влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, вже відновили електропостачання. А що в інших регіонах?
Не курсують і тролейбуси. До сьогодні немає електрики і у жителів Нетішина. Люди готують їжу на мангалах, а на вулицях роздають воду і розгортають пункти обігріву.