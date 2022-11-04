Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану з закликом припинити постачання озброєння росії. Про це повідомляє Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання росією іранських безпілотників.

Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до росії.

Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".