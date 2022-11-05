Українські захисники сили оборони успішно вдарили по альтернативній переправі росіян на Херсонщині, а також вразили колону ворожих військ, яка хотіла переправитися в районі Ольгівки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено шість паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.

Під час спроб ворога завдати авіаційних ударів по позиціях ЗСУ, зенітниками протиповітряної оборони знищено на Бериславщині два ударних ворожих гелікоптера Ка-52.

На Херсонщині ворог веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі - проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонщини оголосила примусову "евакуацію" біля Каховської ГЕС.