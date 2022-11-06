До росії прибув перший за багато років потяг з Північної Кореї. Поновлення залізничного сполучення між країнами-ізгоями відбулося на тлі заяви США про те, що Пхеньян таємно постачає росії артилерійські снаряди для ведення бойових дій в Україні. Що це може бути за зброя, та як Захід реагуватиме на військову співпрацю двох підсанкційних країн - розкаже далі Марина Біленька.

Росію та Північну Корею на далекому Сході розділяє річка Туманган. Над нею височіє 800-метрова переправа - міст Дружби рф та КНДР. Це єдиний наземний зв'язок між країнами.

З лютого 2020-го року, коли почалася пандемія і Північна Корея закрила свої кордони - міст перекрили. І, ось, вперше за два роки без анонсів та урочистостей - ним пройшов закритий потяг. Це зафіксували супутники.

На світлинах, які були зроблені у п'ятницю, видно рухомий склад з трьох різнокольорових вагонів. О 10-й ранку він був ще на території КНДР. А після 2-ї години дня - вже на російській станції Хасан. Вашингтонський аналітичний центр "38 Норс", який відстежує події в Північній Кореї, стверджує, що вантаж потяга - невідомий.

Вашингтонський аналітичний центр The 38 North:

Хоча це перший поїзд між КНДР і росією, який вловили супутники, це не означає, що лише він перетинав цей кордон за останні місяці. Наприклад, раніше цього тижня інший потяг здійснив аналогічну подорож. У російській митниці повідомили, що залізницею з рф до Північної Кореї доставлені 30 коней, але супутники цього не зафіксували.

Про відновлення залізничного сполучення росія та КНДР домовилися у вересні. Того ж місяця впливове видання "Нью-Йорк Таймс" з посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомило, що москва купує зброю у країн-ізгоїв.

В Тегерана - дрони. У Пхеньяна - мільйони артилерійських снарядів.

Іран та Північна Корея значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції. Це означає, що жодна з цих країн нічого не втрачає, укладаючи угоди з росією.

І хоча досі достеменно не відомо, що саме москва придбала і як розрахувалася - західні експерти вважають, що це можуть бути артилерійські снаряди калібру сто п'ятдесят два міліметри або ракети типу "Катюша".

Фредерік Кейген, військовий експерт Американського інституту підприємництва:

Єдина причина, чому кремлю довелося купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї чи будь-якої іншої країни, полягає в тому, що путін не схотів або не зміг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найпростішому рівні.

Росія успадкувала теплі відносини до КНДР після розпаду радянського союзу. Під час Корейської війни у 50-ті СРСР був найголовнішим покровителем Пхеньяна, надаючи йому широку фінансову підтримку. Дружба між Північною Кореєю та рф засяяла новими фарбами завдяки санкційному тиску Заходу.

Обидві країни - у переліку ізгоїв. І хоча у війні в Україні північнокорейська диктатура стала на бік москви, і одна з небагатьох, хто підтримав незаконну анексію українських територій росією - там все ще відкидають звинувачення у військовій співпраці з рф. У Білому домі - іншої думки.

Джон Кірбі, представник Ради нацбезпеки США:

За нашою інформацією, КНДР таємно постачає для війни росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів, водночас приховуючи справжнє призначення поставок зброї, намагаючись створити враження, ніби її відправляють до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс напередодні заявив, що Вашингтон пильно слідкує за діяльністю Північної Кореї.

Хоча Пхеньян під численними санкціями на тлі випробувань ядерної зброї, нині Сполучені Штати розглядають можливості створення додаткового тиску на північнокорейський режим, щоб покласти край експорту їхньої зброї до рф.