На Сумщині через обстріл загинула жінка та перервано рух поїздів [ Редагувати ]
На Сумщині через обстріл рашистів загинула жінка, ще одну поранено. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
По Ворожбянській громаді з росії за день прилетіло 72 снаряди. Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.
На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена.
Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Сильно пошкоджені три приватні будинки. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.
Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.
Через російські терористичні обстріли була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. "Укрзалізниця" повідомила про затримку та змінений розклад низки поїздів:
- №780 Київ - Суми прямуватиме до Ворожби;
- №45 Харків - Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;
- №259 Суми - Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.
Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.
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