На Сумщині через обстріл рашистів загинула жінка, ще одну поранено. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Ворожбянській громаді з росії за день прилетіло 72 снаряди. Опівдні ворог гатив зі ствольної артилерії. "Прильоти" були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Сильно пошкоджені три приватні будинки. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби.





Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

Через російські терористичні обстріли була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. "Укрзалізниця" повідомила про затримку та змінений розклад низки поїздів:

№780 Київ - Суми прямуватиме до Ворожби;

№45 Харків - Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затримується орієнтовно на 3 години;

№259 Суми - Івано-Франківськ прямуватиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 на станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку.