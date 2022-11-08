У Харківській області чотири працівники дорожньої служби підірвалися на мінах [ Редагувати ]
Джерело: Подробиці
У вівторок, 8 листопада, біля Чкаловського (Харківська область) на мінах підірвалися працівники дорожньої служби. Двоє з них загинули.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В області залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня є постраждалі серед мирного населення. Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби", - заявив очільник області.
Синєгубов пояснив, що дві людини загинули, ще 2 госпіталізовані. Піротехніки проводять роботи щодня, вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.
"Але скільки ще триватиме процес - прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території", - додав глава регіону.
по темі
На дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль
Від росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС
У Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків
Інформаційна платформа допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни
Припинення вогню чи переговори росією означали б для України лише втрату територій та виконання ультиматумів кремля