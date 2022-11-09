Польські артилерійські самохідні установки "Краб" допомагають захисникам бити російських загарбників [ Редагувати ]
П'ять пострілів за хвилину! Польські артилерійські самохідні установки "Краб" допомагають нашим захисникам бити російських загарбників на фронті. Потужні САУ здатні вражати позиції ворога на відстані до 40-ка кілометрів! У сюжеті, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення? покажемо, як працюють "Краби" на війні та розкажемо про їхні переваги.
Під гусеницями цих артелерійських установок рветься земля. А з їхнього дула вилітають снаряди, здатні знищити ворожу ціль за кілька десятків кілометрів!
Юрій Стоянський, кореспондент військового телебачення:
Зараз по позиціях загарбників буде працювати артустановка "Краб".
Польські "Краби" 2008-го року виготовлення - вперше пройшли бойове хрещення на російсько-українській війні і проявили себе як дуже ефективна зброя!
Юрій Стоянський, кореспондент Військового телебачення України:
Краб здійснює до 5 пострілів за хвилину. Активно-реактивні снаряди не дають шансу росіянам сховатися.
Влучні та маневрені. Польським самохідним установкам достатньо тридцяти секунд, аби перейти у бойовий режим.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Все залежить від зарядів на яку дальність потрібно, це вже рахують командири.
"Краби" стріляють звичайними снарядами - на відстань до тридцяти кілометрів. Активно-реактивними - до сорока! Боєкомплект містить чотири десятки снарядів. Щоправда наші хлопці проявляють запасливість.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Бували випадки, коли не тільки повний БК брали, а ще й на підлогу клали, щоб лишній раз не їздити. Тому що дуже інтенсивний бій був.
А цей електронний жук - допомагає аеророзвідникам вистежити позиції російського війська. Його підіймають у небо перед кожним пострілом із САУ. Вогонь корегують у режимі реального часу.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми тут розгорнули Старлінк. Зробили стрім, щоб наші артилеристи бачили куди вони влучають і показуємо їм картинку з дрона.
Снаряди закладають у лоток, і далі все працює в автоматичному режимі. За десять секунд гармата здатна здійснити три постріли!
На полі бою "Краби" забезпечують перевагу як в артилерійських дуелях, так і під час прикриття піхоти. Вони обладнанні системами цифрового радіозв'язку, приладами нічного бачення та кондиціонерами - для зручності екіпажу машини.
Сьогодні на фронті проти російських окупантів працює понад півтори сотні цих самохідних артилерійських систем 155-го калібру. І кожен постріл із "Крабів" ще на крок наближає нашу перемогу.
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