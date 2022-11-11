40 підприємств Буковини запровадили стабілізаційні відключення електроенергії [ Редагувати ]
І продовжуємо тему заощадження струму. На Буковині на 40 підприємствах, що є найбільшими споживачами електроенергії в області - запровадили стабілізаційні відключення. Кожен намагається розробити оптимальні графіки й підлаштувати свій виробничий процес. Аби і електроенергію зекономити, і виробництво та торгівлю зберегти. Чи вдається досягти мети, дивіться далі.
Чернівецька область наприкінці жовтня була серед лідерів з економії електроенергії. Коли через рашистські обстріли електростанцій, українців попросили вимкнути з розеток усе зайве, буковинці активно підтримали ініціативу. Згодом в області запровадили графік стабілізаційних відключень: в різних районах почергово посеред дня вимикали електроенергію на дві години та більше. Заощаджувати електроенергію в обласній військовій адміністрації зрештою попросили й 40 підприємств, які є найбільшими споживачами.
Майя Гуменна, кореспондентка:
Ми вирішили особисто подивитися, як заощаджує електроенергію один з найбільших платників податків - Калинівський ринок, який настрій в підприємців, та чи не вплинуло це на їхню роботу.
Вже декілька днів на комунальному підприємстві Чернівців - Калинівському ринку, який займає площу 35 гектарів і має 9,5 тисяч торговельних місць, діють графіки відключень електроенергії. Їх щоразу змінюють, обираючи оптимальний варіант для підприємців та вимог енергетиків. У самій адміністрації ринку вже скоротили кількість кабінетів та обігрівачів, придбали генератори.
Олег Гульпак, директор Калинівського ринку:
Бачачи, чуючи, розуміючи те, що на сьогодні переживають кияни, в інших областях країни, де відключення є зранку і до ночі, наші підприємства намагаються скоротити обсяги споживання електроенергії щоденно. З 8 до 10 - одна частина ринку, потім з 10 до 12 - інша частина ринку. Наступного дня вони будуть мінятись. І з 18 до 22 щоденно буде відключена електроенергія на території всього ринку. І при відключенні всього ринку ми бачимо позитивну динаміку по економії. Ми вийшли в район 20-22 відсотків економії.
Тут уже давно не світить прожектор, а лампи вмикають лише під час примірок білосніжних суконь, каже продавчиня.
Алла, продавчиня весільних суконь:
Зараз в нас тільки половина увімкнено світло. Ми стараємось виключати, навіть лічильник. Коли примірки, заходять покупці, ми тоді вмикаємо електроенергію. А коли виходять - виключаємо.
А торговець технікою Анатолій, коли немає електрики, підключає свої генератори.
Анатолій, продавець техніки:
Ми будемо терпіти, скільки треба. Місяць, два, рік. Щоб лиш був мир в Україні.
Рівень свідомості й відчуття згуртованості в чернівецьких підприємців вищі за тривогу через складні умови для бізнесу. Пані Галина ладна економити енергоносії і удома, і на роботі, лише б допомогти воїнам і тим українцям, що в більшій скруті.
Галина Коханюк, продавчиня дитячих товарів:
Ну що робити, як москалі б'ють по нашій інфраструктурі? То що нам робити? Нам треба терпіти. Ми ще якось виживаємо. Ми живемо, в нас вибухів немає. А як тим людям, ще без світла сидіти, і без води, і без газу. І без тепла і без нічого? Так що нам нема на що жалітися…
Підприємства у ранкові і вечірні пікові години мали зменшити використання електроенергії на 50 відсотків, а вдень до 25 відсотків. Так вдається вирівнювати навантаження на енергосистему у цілому, і спільне раціональне використання й дотримання усіх заходів вже тепер скорочує використання електроенергії по області загалом на 10 відсотків.
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