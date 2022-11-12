Звільнення Херсона - провідна тема в західних медіа. Іноземні журналісти рвуться в місто, а аналітики міркують над подальшим ходом війни та провалом російського військового керівництва. Найяскравіші цитати - далі у матеріалі.

Добрий день вам усім. Як ми вас довго ждали, хлопці!

Селяни з Благодатного на Херсонщині зустрічають перших іноземних журналістів. Знімальна група міжнародної агенції "Рейтер" зайшла у поселення практично слідом за воїнами ЗСУ. Кадри зі звільненої української землі заполонили ефір західних медіа. Ось журналіст британського телеканалу "Скай ньюз" в прямому ефірі обіймається з жителями на околиці Херсона.

- Неймовірна мить. Ми на околиці Херсона, нас супроводжують військові. - Здрастє, зрастє. - Як бачите, люди в повній ейфорії. - Дякуємо вам.

Провідні видання супроводжують свої матеріали відеороликами, на яких українці зі звільнених територій святкують прихід української армії. Американський телеканал NBSnews назвав утечу росіян з Херсона ганебною невдачею Путіна. І ключовою подією у ході російсько-української війни.

Відхід через Дніпро, що розділяє регіон, знаменує поки що одну з найбільших невдач Путіна, котрий, імовірно, втратив найбільший здобуток у цій війні.

Про програш Путіна і тріумф Володимира Зеленського пише видання "Політіко". За даними аналітиків, відхід із Херсона підірве бойових дух росіян. Такої ж думки й фахівці з британського аналітичного центру.

Ед Арнольд, аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Взяття Україною Херсона надійно захищає всю західну частину країни. А також на південному узбережжі - Миколаїв і Одесу. Ці міста важливі для економіки України, звідти триває експорт зерна. І ще це вказує росіянам, що вони тепер не зможуть поткнутися в жодну частину України на захід від Дніпра.

Росіяни тікають у паніці - підкреслює "Гардіан". І виносить у заголовок статті цитату одного із захисників: "Раша капут". І це черговий стратегічний провал - підкреслює міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. На його думку, простим росіянам час замислитись, заради чого все це було.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Російська армія зазнала суттєвих втрат внаслідок незаконного вторгнення, а здобула лише міжнародну ізоляцію та приниження. Україна тиснутиме далі.

Британський міністр оборони обіцяє подальшу підтримку Києва у визволенні своєї землі. Такої ж думки і президент Франції Еммануель Макрон. А міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі підкреслює, що звістка про звільнення Херсона надійшла у річницю завершення Першої світової. За словами чиновника, українські содати борються за мир так само, як ті, хто здобув перемогу 1918-го року.