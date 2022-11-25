Без води та світла - так вчора засинав Київ. Енергетики, рятувальники та працівники водоканалу працювали всю ніч, аби під ранок у киян з'явилося в домівках тепло. Як столиця оговтується після атаки на об'єкти критичної інфраструктури - Карина Вакарєва розкаже.

Ми вирішили проінспектувати столицю - як вона оговтується після ударів по критичній інфраструктурі напередодні. Вирушаємо з нами.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

У столиці сьогодні не працює частина світлофорів. Як ось на цьому перехресті. Усе через потужне знеструмлення, до якого призвела чергова терористична атака росіян. Тут шофери мусять дотримуватися культури водіння і за можливості - пропускати один одного, аби не утворювався затор. Ось, нам зараз дають дорогу... і ми рухаємося далі.

А на деяких перехрестях рухом автівок керують регулювальники. Але заторів дорогою до центру ми не побачили. Втім, одне скупчення таки виявили - біля одного зі столичних бюветів.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу у місті тривалий час не було водопостачання. А деякі жителі столиці без води сидять і досі. Тож кияни згадали про ось такі бювети, розташовані у дворах і парках. Сюди, з пластиковими ємностями, сходяться десятки людей, аби поповнити свої стратегічні запаси.

Анатолій, житель Києва:

Я набрав три балона по п'ять літров. А потом подумав, піду ще раз - бо буде та вода чи не буде? Дома ж треба і зливати, і їсти, і пити, все треба.

Анна, жителька Києва:

Запасаємося бутилками. От так стоїмо, набираємо воду періодично. Але нічого, ми - українці. Ми вистоїмо!

Тим часом, на Майдані - вирує життя. Тут усі поспішають на роботу. Запитуємо людей, чи застав їх зненацька вчорашній блекаут?

До цього не можна бути готовим (усміхається) ніколи. Ліхтарики, акумулятори замовляємо для дому, а що робити? - Будем выживать, главное победить в войне с россией. - А стратегічні запаси? - Вода есть, їжа есть. Лишь бы в холодильнике еще свет был. (сміється)

Заради економії електроенергії ще вранці у Києві не ходили трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси. Та вже по обіді - ситуацію стабілізували. А в метрополітені інтервали між поїздами збільшили до 10 хвилин. За даними Київської міської військової адміністрації без світла залишається 25% житлового фонду столиці.

Карина Вакарєва, кореспондентка: