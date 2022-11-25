Енергетики, рятувальники та працівники водоканалу зробили все, аби полегшити життя киян [ Редагувати ]
Без води та світла - так вчора засинав Київ. Енергетики, рятувальники та працівники водоканалу працювали всю ніч, аби під ранок у киян з'явилося в домівках тепло. Як столиця оговтується після атаки на об'єкти критичної інфраструктури - Карина Вакарєва розкаже.
Ми вирішили проінспектувати столицю - як вона оговтується після ударів по критичній інфраструктурі напередодні. Вирушаємо з нами.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
У столиці сьогодні не працює частина світлофорів. Як ось на цьому перехресті. Усе через потужне знеструмлення, до якого призвела чергова терористична атака росіян. Тут шофери мусять дотримуватися культури водіння і за можливості - пропускати один одного, аби не утворювався затор. Ось, нам зараз дають дорогу... і ми рухаємося далі.
А на деяких перехрестях рухом автівок керують регулювальники. Але заторів дорогою до центру ми не побачили. Втім, одне скупчення таки виявили - біля одного зі столичних бюветів.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу у місті тривалий час не було водопостачання. А деякі жителі столиці без води сидять і досі. Тож кияни згадали про ось такі бювети, розташовані у дворах і парках. Сюди, з пластиковими ємностями, сходяться десятки людей, аби поповнити свої стратегічні запаси.
Анатолій, житель Києва:
Я набрав три балона по п'ять літров. А потом подумав, піду ще раз - бо буде та вода чи не буде? Дома ж треба і зливати, і їсти, і пити, все треба.
Анна, жителька Києва:
Запасаємося бутилками. От так стоїмо, набираємо воду періодично. Але нічого, ми - українці. Ми вистоїмо!
Тим часом, на Майдані - вирує життя. Тут усі поспішають на роботу. Запитуємо людей, чи застав їх зненацька вчорашній блекаут?
До цього не можна бути готовим (усміхається) ніколи. Ліхтарики, акумулятори замовляємо для дому, а що робити? - Будем выживать, главное победить в войне с россией. - А стратегічні запаси? - Вода есть, їжа есть. Лишь бы в холодильнике еще свет был. (сміється)
Заради економії електроенергії ще вранці у Києві не ходили трамваї. На їхні маршрути вийшли автобуси. Та вже по обіді - ситуацію стабілізували. А в метрополітені інтервали між поїздами збільшили до 10 хвилин. За даними Київської міської військової адміністрації без світла залишається 25% житлового фонду столиці.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
А в разі аварійного відключення електроенергії більше ніж на 24 години, острівцем безпеки стануть пункти незламності. Де кожен киянин чи гість столиці зможе зігрітися, підзарядити свій гаджет чи просто відпочити. В них одночасно можуть перебувати від 40 до 500 людей. Працюватимуть вони цілодобово та будуть абсолютно безкоштовними. Аби зручно було знайти пункт незламності у вашому містечку чи селищі, створили спеціальну інтерактивну мапу. Достатньо просто зайти на сайт "незламність.гов.юа" й обрати найближчий до вас пункт. Як це зробила я - ось цей ліцей знаходиться поруч з моєю роботою. Зберігайте спокій та вірте у наші Збройні сили України.
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