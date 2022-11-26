На Луганщині окупанти укріплюють свої позиції. Лінію оборони підсилюють так званими драконячими зубами, залізобетонними пірамідами, та свіжомобілізованими громадянами рф.

На Донеччині найважчим напрямком залишається бахмутський. Втім, українські армійці витримують численні спроби окупантів прорватися на ньому, тож східна лінія фронту залишається непохитною. Останні деталі війни на Донбасі розкаже Євген Соломін.

На Луганщині ворог продовжує нищити деокуповані території. Сватівська Макіївка - серед них.

Люди тут були в окупації з перших днів війни. Тому що не встигли виїхати. Лишились такими проукраїнськими і дуже радіють, коли приїжджаєш.

Цілих хат тут не лишилось. Люди є, і живуть у підвалах.

Свої розбиті оселі люди уже не вважають фортецями, тож виїжджають. Ця 12-річна дівчинка в евакуацію везе свого найближчого друга - свинку Пеппу.

Цього разу вдалося вивезти 14-х людей.

У сусідньому Сватовому окупанти облаштовують укріплення. Тут у них -перша лінія оборони.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Росіяни все ще думають, що можуть стримати ЗСУ: везуть до Сватового 200 вантажівок із "зубами дракона". Оборонні споруди, які будують орки, їм не допоможуть.

Тут же, у приміщенні колишньої державної стамотологічної клініки рашисти облаштували собі казарми. Проте здумали палити. І не лише у Сватовому, але й у Кадіївці. Тут попадали стіни в кінотеатрі з символічною назвою "Мир". На голови орків.

Наші продовжують боронити Білогорівку. ЇЇ рашисти безупинно намагаються захопити.

Відвойований Лиман на Донеччині потерпає від обстрілів окупантів. Як і Бахмут. Росіяни місто взяти не можуть, тож знищили всю комунальну інфраструктуру. Води, світла, газу немає. Тепла також.

Основна частина тих, хто лишився - люди поважного віку. Раді будь-якій допомозі.

А ми вам гуманітарну помощь дамо! Да що ви! Та дай Бог вам здоровʼя! (хрестить) Ангела хранителя вам!

Терористи з росії завдали чергових ракетних ударів по Краматорську. Зруйновано будівлю медзакладу, пошкоджено три багатоповерхівки.

У Краматорську поліція затримала колишніх розвідників терористичної організації днр. За адресою мешкання виявили арсенал зброї. Усіх 8-х фігурантів поліція затримала.

На Донеччині запрацювали 117 із 158 пунктів незламності. Значна частина з них - у містах, де світло зникло кілька місяців тому. Лиман, Святогірськ, Словʼянськ. Крім генераторів, світла, інтернету та тепла, тут організоване харчування. У фронтових містах - це додаткова можливість вижити.

Проте військові радять евакуйовуватися з Донеччини та деокупованої частини Луганщини. Адже населені пункти вздовж фронту - у зоні ураження російських ракет, авіації та ствольної артилерії.