В Україні можуть збільшити строки для оплати штрафів автофіксації [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів України пропонує збільшити строки для сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані камерами автофіксації.
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд схвалив законопроєкт спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі. Він також сприятиме вирішення проблем при виконанні цих постанов, а також при їх примусовому виконанні.
Законопроєкт передбачає збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови.
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