Кабінет Міністрів України пропонує збільшити строки для сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані камерами автофіксації.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд схвалив законопроєкт спрямований на забезпечення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі. Він також сприятиме вирішення проблем при виконанні цих постанов, а також при їх примусовому виконанні.

Законопроєкт передбачає збільшення строків для сплати штрафу за постановою та збільшення строків для примусового виконання відповідної постанови.