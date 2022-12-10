Не зламалася і залишилася нескореною: історія військовополоненої [ Редагувати ]
Вона пройшла пекло Маріуполя і пів року була в російському полоні. Але при цьому військовослужбовиця Тетяна Соколовська переконує - вона не зламалася і залишилася нескореною. Про це жінка розповіла в інтерв'ю нашій Анні Каменєвій. Тож далі - про війну, полон та довгоочікуване повернення додому.
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