Військова форма для жінок: які проблеми та потреби в амуніції для дівчат у ЗСУ?

Дівчата виборюють нашу перемогу на рівні з чоловіками, утім форму носять чоловічу. За військовим Дисциплінарним статутом, солдат має стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані зі службою.