У двох районах Волинської області через сильний сніг та зледеніння багато населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомляється у Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та пошкоджені опори, що спричинило масове знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старові) Маневицька громада).

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.