У Волинській області негода залишила без світла частину громад [ Редагувати ]
У двох районах Волинської області через сильний сніг та зледеніння багато населених пунктів залишилися без світла. Про це повідомляється у Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.
Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та пошкоджені опори, що спричинило масове знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старові) Маневицька громада).
Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.
Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди.
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