"Косіть, щоб сюди не потрапити": як окупант відмовляє родичів від мобілізації [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військовослужбовець російської армії розповідає про втрати та радить знайомим "косити" від армії, щоб не потрапити до України.
Про це повідомляє в Telegram головне управління розвідки МО України.
У мене у взводі чотири "трисоті". Якщо Діма Сухов перед тобою сидить, скажи йому, що сюди не треба лізти, сюди в Україну. Коси, як можеш більше, щоб сюди не потрапити. Тут воно нікому це не потрібне. Тут я стою за два кілометри від ворожих позицій, і в будь-який момент міномет може прилетіти. Кому воно потрібне? Не лізьте сюди", - йдеться в радіоперехопленні.
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