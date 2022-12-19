Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністе.
Президент Ніїністе заявив сьогодні про підготовку наступного пакету військової допомоги для України. Він озвучив це на ризькій зустрічі лідерів країн, що входять до "Об'єднаних експедиційних сил" (JEF). За його словами, підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує. При цьому очільник Фінляндії зазначив, що складно припустити, коли такий мир може настати.
"Сьогодні серед лідерів "Об'єднаних експедиційних сил" ми обговорили нашу непохитну підтримку Україні, а також шляхи покращення безпеки у Північній Європі та регіоні Балтійського моря", - прокоментував Ніїністе.
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