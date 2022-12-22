Військовослужбовець росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Про це повідомляє в Telegram головне управління розвідки МО України.

"Ти навіть не уявляєш. Я не знаю вже, сьогодні руку ламав собі вночі. Ломав руку і думав, що може мене це хоч вивезуть. Я двічі цим обухом сокири по ній ударив, потім годину нічого не міг робити взагалі. А потім вранці. дивлюся – все працює. Виявився сильний удар. Я вже й не знаю, що мені робити", - йдеться у радіоперехопленні.