Сокирою руку ламав уночі: окупант розповів, як намагався виїхати з лінії фронту [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Військовослужбовець росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.
Про це повідомляє в Telegram головне управління розвідки МО України.
"Ти навіть не уявляєш. Я не знаю вже, сьогодні руку ламав собі вночі. Ломав руку і думав, що може мене це хоч вивезуть. Я двічі цим обухом сокири по ній ударив, потім годину нічого не міг робити взагалі. А потім вранці. дивлюся – все працює. Виявився сильний удар. Я вже й не знаю, що мені робити", - йдеться у радіоперехопленні.
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