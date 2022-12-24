Українське модне шоу до Різдва організували у Брюсселі. Туди приїхали дизайнери етнічного одягу та художники з Івано-Франківська. Що саме представили - бачила і розкаже більше Олена Абрамович.

Авторські вишиванки, сукні з традиційним принтом, конопляні сорочки та шовкові хустки.

В них вже дефілювали у Торонто, Чикаго, Будапешті, Бангкоку. А тепер черга дійшла і до Брюсселя.

Любов Чернікова, дизайнерка етнічного одягу:

Ми привезли наші найкращі сукні напрацьовані роками, ті, що люди люблять і ми їх часто відшиваємо на замовлення або продаємо в нашій крамниці. А також нова наша розробка з вибійкою - це така як вишивка, тільки не вишивка, а вибійка - це також тип нанесення малюнку, але він старіший, ніж вишивка.

Кожна сорочка чи сукня - відголос традицій в етнічному одязі з того чи іншого регіону України. І свіжий погляд на ці традиції очима дизайнерів. Частина колекції запущена суто для благодійних цілей.

Це репродукція картини Марти Пітчук, яка висить тут. Вона трохи більша, і це принт на тканині двосторонній, бо вона з шовку. І ми ці хустки - чистий прибуток від них передаємо на армію через волонтерів для ЗСУ збираємо.

Таких хустин тут чотири, і дизайнеркам за останні місяці вдалося зібрати та перерахувати для Збройних сил таким чином уже півмільйона гривень. Авторка картин - художниця Марта Пітчук теж приїхала на шоу і привезла з собою не менш цікаву публіці колекцію картин "Ляльки-мотанки".

Марта Пітчук, художниця:

Лялька-мотанка це оберіг, який мотали матері для своїх дітей, вкладаючи в неї теплоту і любов.

Мотанки робила мама художниці, а їй, дитиною, завжди хотілося зазирнути під нитки й побачити обличчя. Тож тепер вона створює лики сама. А вивчення традицій мотанок із різних регіонів вилилось у колекцію картин.

Це Західне Поділля. І вона вбрана спеціально в притаманну для Західного Поділля сорочку і в головний убір. Також суть цієї картини, що з головного убору йдуть стрічки, які стають свічками, але попри те її руки і вона світиться більше, ніж вогонь. Це про те, що світло це ми і світло всередині нас.

Картина "Київське Полісся" - про нашу перемогу. Саме так її бачить художниця. І саме на перемогу зараз працюють наші митці, які б не були вдома умови. Усі вони залишаються в Україні, а на такі події приїздять дуже зрідка й усього на кілька днів.

Любов Чернікова, дизайнерка етнічного одягу:

Трохи тяжко, якщо чесно, коли нема світла. Ми купили собі генератор і переобладнали, щоб бути автономними від мережі. І мучимся, але працюєм.

Оксана Бейлах, дизайнерка етнічного одягу:

Якось так мені навіть пощастило, що у мене зʼявилося більше клієнтів під час початку війни. І напевно оця кількість замовлень вона давала мені якось можливо переборювати в собі цей страх. Я якось занурювалася в цю роботу і практично мене це витягнуло навіть з якихось депресивних станів.

Зібрала митців у Брюсселі Оксана Ковальчук. Вона теж з Івано-Франківська. В лютому була саме у Брюсселі із проектом популяризації зробленого в Україні краму - косівської кераміки тощо. І так і не повернулась додому.

Оксана Ковальчук, організаторка тижня Української моди та мистецтва в Брюсселі:

24 лютого в мене був квиток на літак в Бориспіль. І коли мені син подзвонив - мама, Бориспіль бомблять, і так склалося, що доля мене залишила тут.

Оксана вирішила не сидіти, склавши руки. Взяла участь у бізнес-інкубаторі від місцевої громадської організації. І таким чином привезла сюди знайомих собі митців. Наступного разу хоче уже розширити географію і запросити дизайнерів з усієї України.

Оксана Ковальчук, організаторка тижня Української моди та мистецтва в Брюсселі:

Можливо зацікавляться нашими дизайнерами в першу чергу і можливо налагодяться якісь бізнес-контакти. І ми зможемо не тільки проводити, показувати ці всі красиві вироби, але і продавати. Тому що економіку нашої країни зараз потрібно підтримувати.

Підтримку надало і місто Брюссель - забезпечили безкоштовні виставкові зали для наших майстрів. Щоб у передріздвяний період, коли усі шукають подарунки, охочі могли купити щось українське і таким чином долучитися до перемоги.