Масований обстріл України: нові подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські війська сьогодні під час масованої ракетної атаки обстріляли 10 областей України. Ворожі ракети пошкодили 28 об'єктів.
Про це повідомляє пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжог під час брифінгу.
"Щодо масованих ракетних ударів по Україні, то внаслідок них було уражено 10 областей, пошкоджено 28 об’єктів. З них 18 - це приватні житлові будинки, решта - об’єкти критичної інфраструктури", - заявив він.
За словами речника ДСНС, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро осіб, з них троє чоловіків, жінка та дитина.
Хорунжий зазначив, що у Києві відомо про влучання уламків ракет у Дарницькому, Печерському, Голосіївському та Солом’янському районах. На місці тривають рятувальні роботи. На щастя, минулося без жертв, але інформація про постраждалих уточнюється.
по темі
У Харкові вибухи пролунали близько 9 ранку, їх було декілька, в Харківській ОВА повідомили, що було близько 10 влучань, росіяни поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури - в Харкові та Чугуївському районі.
Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки й автомобіль у Дарницькому районі Києва, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували
По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили протиповітряної оборони збили. Є два попадання в електропідстанцію. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Вранці 29 грудня на території Білорусі впала українська ракета комплексу С-300. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство "Белта"
Вранці 29 грудня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 69 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний