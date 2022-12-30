Салюти та феєрверки - не на часі. Національна поліція України нагадує - продаж та використання піротехніки в Україні заборонені. Новорічна ніч - не виняток. Порушників обіцяють карати штрафами і навіть обмеженням волі.

Заборонити феєрверки у новорічну ніч можуть і в Німеччині. Де запуск піротехніки в ніч на перше січня не просто традиція, а національна забава. Хто і чому закликає уряд ухвалити таке рішення - Тетяна Логунова розповість.

Німеччина в очікуванні Нового року. І святкової ночі, коли знову вся країна запускатиме салюти, петарди та феєрверки. Два роки піротехніка була під забороною через пандемію коронавірусу. Влада не хотіла, щоб люди збиралися великими компаніями та розносили вірус. І ось, нарешті, загроза минула.

Новий рік в Німеччині - свято дуже гучне. Салюти тут запускають на кожному кроці. І це не перебільшення. Адже влаштовувати феєрверки у країні можна лише раз на рік - у ніч на перше січня. Незадовго до свята піротехніка з'являється у продажу. І німці скуповують її, за кілька днів витрачаючи на салюти близько двохсот мільйонів євро.

Утім, у захваті від такої традиції не всі. Німецькі захисники довкілля, наприклад, Нового року чекають зі страхом.

Юрген Реш, керівник організації із захисту довкілля:

Я хвилююся. Після двох зим без жодного великого феєрверку, ми ризикуємо повернутися до старого. А це означає, що багато годин, або навіть днів, у нас будуть найвищі показники забруднення повітря у році. Подумайте про астматиків, їх у Німеччині шість мільйонів.

Брудне повітря - це пів біди. Гучна новорічна ніч - це ще і купи сміття після запуску феєрверків на вулицях, перелякані домашні тварини та пташки й травмовані в результаті невдалого запуску піротехніки люди.

Юрген Реш, керівник організації із захисту довкілля:

Ми за пишні новорічні святкування, але такі, що не шкодять довкіллю та здоров'ю людей. Є міста, які замість феєрверків влаштовують світові та лазерні шоу. Так от, старші люди, які там мешкають, зізнавалися мені, що вперше за багато років наважилися вийти в новорічну ніч на вулицю.

Захисники довкілля вже звернулися до міністерства внутрішніх справ Німеччини. З проханням заборонити піротехніку в новорічну ніч.

Юрген Реш, керівник організації із захисту довкілля:

Ми закликаємо назавжди покінчити з цими архаїчними новорічними феєрверками. Я сподіваюся, що в цього уряду вистачить сил прийняти правильне рішення.

Заборону піротехніки підтримують і психологи. І радять уявити, як на салюти і петарди реагуватимуть люди, які чули війну. Таких у Німеччині щонайменше мільйон. Це біженці з України, які знайшли в країні тимчасовий прихисток.