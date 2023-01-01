Зеленський відреагував на нічну атаку дронами рф [ Редагувати ]
В неділю, 1 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройними силами України за ніч було збито 45 російських "Шахедів". Ця нічна атака свідчить про те, що росіяни бояться та залишилися такими ж "жалюгідними терористами". Про це він сказав під час вечірнього звернення.
Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 "Шахедів" збито в першу ніч року.
Він подякував повітряним силам України, зокрема льотчикам та зенітникам які збили 33 "Шахеда", а також протиповітряній обороні Сухопутних військ, на рахунку яких цієї ночі ще 12 збитих іранських дронів.
російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя - це все так контрастує зі страхом, який запанував у росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом.
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