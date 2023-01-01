В неділю, 1 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройними силами України за ніч було збито 45 російських "Шахедів". Ця нічна атака свідчить про те, що росіяни бояться та залишилися такими ж "жалюгідними терористами". Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 "Шахедів" збито в першу ніч року.

Він подякував повітряним силам України, зокрема льотчикам та зенітникам які збили 33 "Шахеда", а також протиповітряній обороні Сухопутних військ, на рахунку яких цієї ночі ще 12 збитих іранських дронів.