За день окупанти завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області [ Редагувати ]
У неділю, 1 січня, окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Всього протягом дня окупанти завдали 114 ударів.
114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були п'ять громад.
- По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.
- Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.
- Шалигинську громаду армійці рф обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.
- Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
- Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.
У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату.
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