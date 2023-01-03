Найближчими днями геомагнітна обстановка буде напруженою. Можливе погіршення самопочуття та головний біль у багатьох людей на планеті. Буря протримається кілька днів, але її рівень буде не дуже високим.

Магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 4 очікується у середу, 4 січня. Вона буде затяжною, і магнітосфера повернеться до спокійного стану лише ближче до суботи.

Рівень цієї бурі – 4, а це означає, що очікуються невеликі геомагнітні коливання. Однак такої бурі достатньо, щоб з'явився головний біль та погіршення самопочуття.

Зазвичай у дні магнітних бур погіршення самопочуття відчувають люди похилого віку, метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями.

Як проявляється: