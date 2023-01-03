На Землю насувається магнітна буря [ Редагувати ]
Найближчими днями геомагнітна обстановка буде напруженою. Можливе погіршення самопочуття та головний біль у багатьох людей на планеті. Буря протримається кілька днів, але її рівень буде не дуже високим.
Магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 4 очікується у середу, 4 січня. Вона буде затяжною, і магнітосфера повернеться до спокійного стану лише ближче до суботи.
Рівень цієї бурі – 4, а це означає, що очікуються невеликі геомагнітні коливання. Однак такої бурі достатньо, щоб з'явився головний біль та погіршення самопочуття.
Зазвичай у дні магнітних бур погіршення самопочуття відчувають люди похилого віку, метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями.
Як проявляється:
- Головний біль, запаморочення, туман у голові
- Стрибки тиску та порушення серцебиття
- Сильна сонливість, безсоння, порушення сну
- Проблеми із засипанням та пробудженням
- Різкі перепади настрою, дратівливість, емоційність
- Апатія, підвищена втома, слабкість
- Агресія, депресія, тривожність
- Ломота в суглобах, біль у тілі
- Порушення концентрації
- Загострення хронічних захворювань, біль у місцях старих переломів чи травм
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