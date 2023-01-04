У понеділок, 2 січня, на стадіоні "Віла Белміро", домашній арені бразильського "Сантоса", відбулася церемонія прощання з "королем футболу" Пеле. Президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив у скандал через селфі поруч із труною.

В якийсь момент камери зафіксували, як очільник ФІФА уміхається та робить селфі неподалік від відкритої труни, в якій лежить Пеле. Така дивна поведінка Інфантіно викликала шквал обурення з боку фанатів у соцмережах.

Сам "герой" інциденту спробував виправдатися за свій вчинок, відповівши на критику уболівальників у своєму Instagram.

Я занепокоєний тим, що деякі люди критикують мене за те, що я зробив фотографії та селфі на церемонії. Хотів би пояснити: для мене було великою честю, що деякі одноклубники та родичі великого Пеле запитали мене, чи можу я зробити з ними кілька фото. Звісно ж, я одразу погодився. У ситуації з селфі партнери Пеле попросили зробити спільне фото, де б ми були всі разом, але не знали, як це зробити. Тому, щоб стати в нагоді, я взяв телефон одного з них і зробив фотографію всіх нас. Якщо допомога Пеле викликає критику, то я з радістю приймаю її та буду продовжувати допомагати чим зможу тим, хто зробив внесок у створення легендарних сторінок футболу.

"Сподіваюся, що в тих, хто опублікував чи сказав щось, не знаючи того, вистачить порядності та мужності визнати свою помилку й виправити свої слова. В будь-якому випадку, головне – це віддати шану королю Пеле. І хоча я скромно запропонував, щоб у 211 наших асоціаціях щонайменше один футбольний стадіон або об'єкт був названий на честь Пеле, ми покажемо приклад – дамо полю в штаб-квартирі ФІФА назву "Стадіон імені Пеле - ФІФА Цюрих". Нехай живе Король!", - написав Інфантіно.