росія докладає всіх зусиль, щоб повернутися в міжнародний змагальний спорт. Проте світова спільнота має продовжувати ізолювати російських спортсменів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter.

"росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів", - наголосив міністр.

Russia is making efforts to get back to the international competitive sport.



Russia has always used sports as a political tool. Now they try to normalise their relations with international community through sports.



We must keep on isolating Russian athletes.



Slava Ukraini!🇺🇦