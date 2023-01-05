Естонія закликала продовжити ізоляцію російських спортсменів [ Редагувати ]
росія докладає всіх зусиль, щоб повернутися в міжнародний змагальний спорт. Проте світова спільнота має продовжувати ізолювати російських спортсменів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter.
"росія завжди використовувала спорт як політичний інструмент. Наразі вони намагаються нормалізувати свої відносини з міжнародною спільнотою через спорт. Ми повинні продовжувати ізолювати російських спортсменів", - наголосив міністр.
Russia is making efforts to get back to the international competitive sport.— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 5, 2023
Russia has always used sports as a political tool. Now they try to normalise their relations with international community through sports.
We must keep on isolating Russian athletes.
Slava Ukraini!🇺🇦
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