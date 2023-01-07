Москва стягує більше військової техніки та живої сили до Білорусі. Про прибуття ще одного ешелону з росії - напередодні рапортувало білоруське міноборони. До Барановичів залізницею перекинули зо півсотні одиниць військової техніки. Зокрема, на полігон під Барановичами вчора приїхав Лукашенко і його військові запевнили, цитую: "спільне угруповання військ з рф готове до "захисту союзної держави". Невже Білорусь наважиться на відкриту війну з Україною? А Кремль на другу серію захоплення за "три дні"? Ігор Левенок все це проаналізував.

Наведено артилерію і все заміновано! Як наші військові та прикордонники зустрічатимуть непроханих гостей з Білорусі?

Відразу, якщо хтось перетне лінію державного кордону, по ним буде відкрито вогонь!

Чи зважиться білоруський диктатор на чергову божевільну авантюру?

Можуть зайти, можуть спробувати, можуть навіть на декілька кілометрів зайти, але оточити, чи зробити окупацію якогось міста вони не зможуть, це я вам точно кажу!

Другої серії не буде! В разі повторного наступу Сили оборони розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі.

Бо, ніхто бавитися з ворогом не буде! Якщо ворог зі зброєю в руках намагається знищити Україну та українців, то він і отримає по заслугах!

Я думаю, вы мне сегодня больше расскажете, чем я сегодня могу вам рассказать. Для меня это очень важно и не только для меня, а и для беларуси этот опит тяжелый очень важен.

Що-що, а розказати недообраному вусаню московити справді можуть багато! Як тисячами гинули, як ходили на "київ за три дні" і як ганебно звідти втекли.

Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил беларуси и росии для защиты общего отечества.

Днями Лукашенко відвідав один зі своїх полігонів, де відбувається бойове залагодження російських та білоруських військ. Риторика диктатора очевидна. Він готується!

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Журналістів, ну з цього пулу білоруського диктатора потім попросили залишити цю палатку, де Лукашенко спілкувався зі своїм та російським командуванням. Попросили вийти. Ну тобто це таке, я б не сказав, що це якийсь розкриваючий фактор опосередковано, але це дуже недобра така новина для мене.

Про те, що росія не полишає планів знову наступати на Київ і готує 200 тисяч нових солдатів раніше заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, окупанти уже в лютому або навесні можуть розпочати велику атаку з Донбасу, з півдня або навіть з Білорусі. Та є один нюанс! Ударити зненацька їм вже не вдасться.

Олександр Павлюк, генерал-лейтенант, командувач угрупування сил та засобів оборони столиці:

Сили оборони України розраховують зупинити окупантів ще на кордоні Білорусі. Україна постійно відстежує весь рух російських підрозділів, їх нові точки дислокації та полігони, тому військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби. Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. На основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, її так просто пройти неможливо.

Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017):

Станом на зараз немає в росіян того угрупування військ, яке було б спроможне реалізувати ці плани. Адже наявність російського війська в кількості близько одинадцяти тисяч не дає їм бодай примарних шансів на успіх. Але у разі якщо концентрація російських окупантів на території білорусі сягне до п'ятдесяти тисяч, то звичайно такий варіант може бути.

Саме прикордонники першими приймуть можливий удар із боку Білорусі. Але і тут є нюанс. Українські прикордонники вже не ті. Вони воюють на всіх ділянках фронту поруч зі ЗСУ. І днями білоруси пожалілися, мовляв, українські колеги їх … ображають.

Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай в пункте пропуска Добрянка. Оскорбительные и угрожающие жесты в сторону пограничников.

Андрій Демченко, речник ДПСУ:

Вже немає такого остраху, стріляти чи не стріляти? Відразу, якщо хтось перетне лінію державного кордону, по ним буде відкрито вогонь. При тому, що наші підрозділи тепер також посилені мінометними розрахунками, наші хлопці вправно володіють і протитанковими засобами, якими вони можуть користуватися і наносити ураження ворогу.

Білорусь російська армія використовує як плацдарм. Зараз, обговорюють нову атаку з білоруської території - йдеться про можливе відкриття фронту на Волині аби перекрити транспортне сполучення із Заходом. Кремль у резерві має щонайменше 200 тисяч так званих чмобіків.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Ок! Ну хорошо, ок, припустимо вони заходять двісті тисяч людей, білоруські військові, російські військові і вони рухаються, наприклад, на західний кордон і намагаються перерізати шляхи. Один шлях Київ-Варшава, тобто варшавська траса, вони її перерізають. Де розміщувати двісті тисяч людей? В полі! Ну тобто, палатки, чи де вони будуть розміщуватися? У нас в українців стало набагато більше дронів безпілотників ніж це було в лютому. Тобто вираховувати ці місця, так можна буде, накривати так як це було в Макіївці, так можна буде.

Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017):

Очевидно, якщо нас буде атакувати десять тисяч чмобіків, то вони дуже швидко перетворяться на попіл, якщо нас буде атакувати п'ятдесят тисяч російських чмобіків, вони так само перетворяться на попіл. Але ми матимемо проблеми. У випадку, якщо росіяни кинуть близько двохсот тисяч чмобіків на певній ділянці фронту, то Україна матиме дуже серйозні проблеми, але ті самі двісті тисяч все одно перетворяться на попіл.

І за будь-яких розкладів, про Київ загарбникам слід забути. Захопити багатомільйонне місто, де з кожного вікна, окупантів розглядатимуть у приціли, не реально.

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Я не вірю в те, що для Києва є велика загроза. Після того, що ми побачили, це тоді, коли заходила найбільш професійна російська армія, десантура, морська піхота, авіація залітала, крилатих ракет була тьма! І тоді їм не вдалося. А вони ще, дурні, ще б зайшли на Троєщину. Вони ж не розуміють що це за район. Там дуже тривожно! Але це жарти. І тоді їм нічого не вдалося. І я впевнений і щиро кажу, без режиму Арестовича, що "шайба" і нічого в них не вийде, буде штанга!

А от білоруському диктатору, варто дослухатися не вказівок із кремля, а поміркувати над істиною, яку не так давно він і сам промовляв.

Народ, невозможно победить, который воюет на своей земле и за свою территорию и за свою семью и за своих детей. Не-воз-можно!

Ігар Тишкевич, білорус, експерт Українського інституту майбутнього: