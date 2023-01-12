Армія рф вивела в акваторії трьох морів 12 бойових кораблів. Про це свідчать дані ВМС України.

Серед них є носії крилатих ракет.

Так, у Чорному морі ворог тримає два бойові кораблі, ще стільки ж знаходяться в Азовському морі. Однак на їхньому борту немає крилатих ракет.

Тим часом в акваторії Середземного моря знаходяться 9 ворожих кораблів, у тому числі 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.