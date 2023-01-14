На матчі NBA встановили рекорд відвідуваності [ Редагувати ]
Матч 13 січня між командами San Antonio Spurs та Golden State Warriors Національної баскетбольної асоціації (NBA) відвідали 68 323 глядачів. Це абсолютний рекорд відвідуваності за всю історію NBA. Зустріч завершилася з рахунком 144:113 на користь Warriors.
Рекордну кількість уболівальників прийняла домашня арена команди з Сан-Антоніо AT&T Center. Про "історичний" показник повідомляється у Twitter Spurs.
6️⃣8️⃣,3️⃣2️⃣3️⃣— San Antonio Spurs (@spurs) January 14, 2023
Couldn’t have had the largest #Spurs50 celebration without all of you, San Antonio 🙌 #PorVida pic.twitter.com/dlGLa4rbla
Попередній рекорд відвідуваності був встановлений у NBA 27 березня 1998 року. Тооді матч між Chicago Bulls і Atlanta Hawks відвідали 62 046 осіб.
Найбільш відвідуваним заходом Національної хокейної ліги (NHL) стала зустріч Detroit Red Wings та Toronto Maple Leafs у рамках серії Winter Classic у 2014 році - на ній були присутні 104 173 уболівальники.
Рекорд в американському бейсболі зафіксовано на матчі між Los Angeles Dodgers та Boston Red Sox - 115 300 глядачів.
У матчах ліги американського футболу NFL рекорд було встановлено у 2009 році, коли гру New York Giants та Dallas Cowboys відвідав 105 121 уболівальник.
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