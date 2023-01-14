Матч між San Antonio Spurs і Golden State Warriors

Матч 13 січня між командами San Antonio Spurs та Golden State Warriors Національної баскетбольної асоціації (NBA) відвідали 68 323 глядачів. Це абсолютний рекорд відвідуваності за всю історію NBA. Зустріч завершилася з рахунком 144:113 на користь Warriors.

Рекордну кількість уболівальників прийняла домашня арена команди з Сан-Антоніо AT&T Center. Про "історичний" показник повідомляється у Twitter Spurs.

6️⃣8️⃣,3️⃣2️⃣3️⃣



Couldn’t have had the largest #Spurs50 celebration without all of you, San Antonio 🙌 #PorVida pic.twitter.com/dlGLa4rbla — San Antonio Spurs (@spurs) January 14, 2023

Попередній рекорд відвідуваності був встановлений у NBA 27 березня 1998 року. Тооді матч між Chicago Bulls і Atlanta Hawks відвідали 62 046 осіб.

Найбільш відвідуваним заходом Національної хокейної ліги (NHL) стала зустріч Detroit Red Wings та Toronto Maple Leafs у рамках серії Winter Classic у 2014 році - на ній були присутні 104 173 уболівальники.

Рекорд в американському бейсболі зафіксовано на матчі між Los Angeles Dodgers та Boston Red Sox - 115 300 глядачів.

У матчах ліги американського футболу NFL рекорд було встановлено у 2009 році, коли гру New York Giants та Dallas Cowboys відвідав 105 121 уболівальник.