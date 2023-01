Матч 13 січня між командами San Antonio Spurs та Golden State Warriors Національної баскетбольної асоціації (NBA) відвідали 68 323 глядачів. Це абсолютний рекорд відвідуваності за всю історію NBA. Зустріч завершилася з рахунком 144:113 на користь Warriors.

Рекордну кількість уболівальників прийняла домашня арена команди з Сан-Антоніо AT&T Center. Про "історичний" показник повідомляється у Twitter Spurs.

6️⃣8️⃣,3️⃣2️⃣3️⃣



Couldn’t have had the largest #Spurs50 celebration without all of you, San Antonio 🙌 #PorVida pic.twitter.com/dlGLa4rbla