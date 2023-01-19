Новий голова МЗС Ізраїлю планує поїздку в Україну - ЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прийняв пропозицію свого українського колеги Дмитра Кулеби відвідати Україну.
Як зазначає видання, міністри домовилися про візит ізраїльського чиновника під час телефонної розмови. Коен може стати найбільш високопоставленим чиновником Ізраїлю, який відвідає Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.
При цьому у виданні додають, що Коен пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві у найближчі 60 днів.
За інформацією The Times of Israel, ізраїльський міністр також закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції на тлі використання росією іранської зброї.
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